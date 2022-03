Ungarn – „Es darf keine ‚Zweige’ Russlands in Europa geben, die die EU von innen heraus spalten. Sie versuchen, Russland zu helfen, so viel Geld wie möglich zu verdienen, auch jetzt noch. Jeder weiß ganz genau, wer sich in der EU gegen Menschlichkeit und gesunden Menschenverstand stellt. Wer überhaupt nichts tut, um dabei zu helfen, den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen. Das muss aufhören, Europa muss aufhören, auf die Ausreden der Budapester Behörden zu hören“, erlaubte sich der ukrainische Präsident Selenskyj am 29. März in einer Videokonferenz mit Kopenhagen.

Seit dem Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine wird von den ukrainischen Behörden auf Ungarn – wegen seiner Ablehnung der Forderungen der Ukraine – mit dem Finger gezeigt. Dabei ist Kiew sehr damit beschäftigt, den europäischen Ländern zu sagen, was sie tun sollen, und moralische Gutscheine zu verteilen, während es ernsthafte Verhandlungen mit Russland lange Zeit ablehnte und Zivilisten bewaffnete.

Selenskyj beschwört Menschlichkeit und gesunden Menschenverstand, während er von Ungarn verlangt, auf russisches Gas zu verzichten. Ein schönes Beispiel für die Umkehrung der Anschuldigungen. In einer Zeit, in der der Kiewer Komiker den moralisierenden Kriegsherrn spielt und die Geopolitik aus der Asche aufzuerstehen und sich zu demokratisieren scheint (was einen rutschigen – aber zweifellos nur vorübergehenden – Ausstieg aus dem Covid-Narrativ wegfegt), sollten wir uns also an einige grundlegende Elemente des gesunden Menschenverstands und der Geopolitik erinnern:

Ungarn ist nicht die Ukraine.

Ungarn befindet sich nicht im Krieg mit Russland.

Die Interessen Ungarns sind nicht mit denen der Ukraine identisch.

Viktor Orbán regiert Ungarn.

Volodymyr Selenskyj regiert die Ukraine.

Soweit sollten alle folgen, obwohl....

Aber fahren wir fort.

Ungarn hat Mühe, sich wieder zu bewaffnen, und will sich nicht an einem Konflikt in seiner Nachbarschaft beteiligen, da es befürchtet, in einen Konflikt hineingezogen zu werden. Es wird daher keine Waffen liefern und will sich aus allem heraushalten, was zu einer Eskalation führen könnte, einschließlich des Schmuggels von Waffen über seine Grenze zur Ukraine.

Auf der ukrainischen Seite der Grenze leben noch 100.000 bis 150.000 ungarische Ureinwohner, die dort seit mehr als 11 Jahrhunderten leben und von Stalin an die Ukraine angegliedert wurden. Waffenschmuggel in diese Region könnte diese Region in den Konflikt hineinziehen – die Russen haben gewarnt, dass sie auf westliche Waffenkonvois schießen werden, sobald sie auf ukrainischen Boden gelangen –, während sie bislang glücklicherweise verschont geblieben ist.

Ungarn ist zu 85% von russischem Gas abhängig.

Dieses Gas wird zum Heizen (60% der Ungarn heizen mit Gas), aber auch in der Industrie verwendet.

Diese Abhängigkeit hat Viktor Orbán geerbt.

Während seiner drei aufeinanderfolgenden Amtszeiten seit 2010 war er der wichtigste Akteur Ungarns bei der Diversifizierung der Energiequellen seit der Wende, insbesondere durch die Beteiligung des Landes an der Drei-Meere-Initiative (Verbindung der kroatischen und polnischen LNG-Terminals) oder durch intensive Verhandlungen mit Serbien, der Türkei und Aserbaidschan über die Beschaffung und den Transport von Gas aus dem Südkaukasus.

Es gibt keine finanziellen, materiellen, physischen und logistischen Mittel, die es ermöglichen, die russischen Lieferungen in weniger als zehn Jahren vollständig zu ersetzen, so die ungarischen Experten.

Ist dies nun klarer geworden?

Fügen wir hinzu, dass Ungarn auch zu 65% von russischem Öl sowie von russischem Uran abhängig ist.

Gehen wir noch einen Schritt weiter.