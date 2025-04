Kap még egy esélyt/modellfrissítést a Volvo S90

Fotó: Volvo

Mivel nem biztos, hogy a konzervatív vásárlóknak is bejön az ES90-es, aminek a kategorizálásával még a gyárnak is meggyűlik a baja, a Volvo S90 is velünk marad még pár évig. Ennek örömére most megkapta második modellfrissítését a nagy méretű limuzin, immár ferde pálcák töltik meg a hűtőrácsot, amelyeket megérintenek a fényszórók, hátul nagyobb lett a lámpa mérete. Igazán nagy újdonság bent van, ahol a legújabb, már 11,2 colos képátlójú érintőképernyővel rendelkező fejegységet találjuk a műszerfalon, ez gyorsabb működést és új digitális szolgáltatásokat biztosít.

Finomítottak az elektronikus vezérlésű lengéscsillapításon és a zajszigetelésen is javítottak, hogy még kényelmesebb legyen az autó. Piactól függően lágyhibrid vagy plug-in hibrid hajtással lesz megvásárolható a másodjára megújult Volvo S90, utóbbival kapcsolatban az a gyár tapasztalata, hogy a használók a megtett kilométerek 48 százalékát elektromos módban teszik meg. A gyár úgy számol, Ázsiában lesz még érdemi kereslet a belső égésű motorral szerelt S90-esre, ennek megfelelően a forgalmazás először Kínában indul meg a nyáron, ezt követően lesz elérhető az autó más piacokon.