Vevők lennének a viccre a BMW M rajongók

Bolondok napján a BMW M rögtön két olyan versenyautót is megmutatott az Instagram-oldalain, amelyeket csak digitálisan készített el – azonban a rajongók azt követelik, igenis építsék meg ezeket a valóságban is!

Az utcai autókkal foglalkozó részleg a BMW M2 Dakarral kedveskedett a követőknek, ennél a jól ismert kupé emelt felfüggesztést, kiszélesített karosszériát és nagy méretű tetőcsomagtartót is kapott, hogy a terepralikon is helyt álljon az egyébként közúton és versenypályákon brillírozó kupé. Az egyedüli hátráltató tényező az összkerékhajtás hiánya lehet, bár az építőkészlet-elv alapján nem okozhat gondot az osztómű és az első hajtás beépítése, hiszen az M3/M4 példázza, hogy az is megvalósítható a hosszmotoros alapon.

A BMW M Motorsport a maga részéről egy még könnyebben megvalósítható ötlettel állt elő április 1. alkalmából, hiszen a BMW M3 Touring GT3 EVO versenyautó nem igényel különösebb fejlesztést, épp csak más karosszériába kell becsavarozni a meglévő technikát. A Volvo által a BTCC-ben indított kombik igazolták, hogy az ilyen praktikus befejezésű autóknak is van keresnivalója a versenypályákon, és a csapatok se tiltakoznának az ellen, hogy még nagyobb felületet biztosítsanak a szponzorok megjelenésének.

Szóval kedves BMW M GmbH, tessék hallgatni a rajongókra és megépíteni a viccnek szánt versenyautókat! A digitális grafikák alapján a tervek már készen vannak, hiszen azok alapján generálták a képeket, csak pár munkaóra hiányzik ahhoz, hogy valósággá váljon a BMW M2 Dakar és a BMW M3 Touring GT3 EVO.