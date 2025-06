4,65 méteres SUV, 204 LE, automata váltó, masszázsfunkciós bőrülés – 10 millió alatt. Nem csak a mesében létezik, hanem a Dongfeng kereskedésekben is

Az idei újdonságait mutatta meg nekünk a Dongfeng márka importőre, a felhozatal minden bizonnyal legnagyobb érdeklődésre igényt tartó darabja a Mage nevű szabadidő-autó, amelyet csak magas felszereltséggel hoznak Európába, és még így is jó áron tudják adni. A piaci bevezetésnél 9 940 000 Ft-os akciós áron kínálják, a listaár egyébként 10 940 000 Ft – a tudást és felszereltséget figyelembe véve még utóbbival se rossz ajánlat.

Eredetileg 2023-ban dobták piacra az Aeolus almárkához tartozó Haohan nevű szabadidő-autót, amely a PSA-val közösen fejlesztett Common Modular Platform nevű műszaki alap továbbfejlesztésével megszületett DSMA 2.0 alapra épül – a Stellantisnál a CMP továbbfejlesztésével készült el az STLA Small nevű műszaki alap. Nem lehet nagyon panaszkodni a megjelenésre, a lendületes vonalvezetésben és peugeotos-nissanos vonásokat vélek felfedezni, a süllyesztett kilincsekkel sajnos együtt kell élni.

Anno kisautók számára készült a CMP, de senki nem tiltotta meg a méretek növelését, így tengelytávolságot 2775 mm-re növelték. Ebből az következik, hogy amíg az első sorban kényelmesen el lehet férni a padlóhoz képest magasan lévő ülésben, a második sorban kifejezetten nagy tér várja az utasokat. Tovább javítja a térérzetet a széria üvegtető (1,08 m2), ami rengeteg napfényt enged az utastérbe, és az első fele még nyitható is. A karosszéria teljes hossza 4,65 méter, amivel a kompakt- és középkategória határmezsgyéjén helyezkedik el a Dongfeng Mage.

A csomagtér 480 literes, az elektromos mozgatást vezérlő kapcsolót a rendszámtábla-mélyedésnél kell keresni, a padló alatt szükségpótkereket találunk. Rögtön egy hiány is szemet szúrt: semmi nem takarta a csomagtartót. Az oldalfalakon is csak két hosszanti vágatot látni, nyoma sincs olyan mélyedésnek, ahová esetlegesen a rolót lehetne beakasztani. A megoldás az, hogy a gyárból kalaptartó nélkül szállítják az autókat, utóbbit a gyári tartozékok között lehet megtalálni, és mivel a forgalmazó is tisztában van azzal, hogy ez fontos dolog, az ígéret szerint kedvező áron kínálják majd azt.

Könnyen megy a beszállás, az ajtó burkolata körbefogja a küszöböt, így nem kell attól félni, hogy összesarazza az ember. Minimalista a belső tér kialakítása, a kormány mögött egy kisebb monitort látunk, alapvetően a 13,2 colos képátlójú központi érintőképernyőre hagyatkozik a kezelés. Jól néz ki a felső díszbetét nyomtatott mintája, Még az ajtókárpitokon is minimalisták, az ablakemelőket 4 billenőkapcsolóval lehet vezérelni, és ennyi. A külső tükrökhöz nincs fizikai kapcsoló, azokat az érintőképernyő menüjéből kell állítani, és nagyjából ennyire jutottam az alatt a fél perc alatt, ameddig időm volt elhelyezkedni és beállítani az optimális vezetési pozíciót.

Máris indultunk felvezetéssel a zsámbéki Drivingcamp országúti moduljára. Az 1,5-ös turbómotor (204 LE/305 Nm) morgósan, de tisztességesen húz, a hétfokozatú duplakuplungos váltó finoman dolgozik, ha már egyszer mozgásba lendült a karosszéria. A lassítóknál feltűnt, hogy erősen dülöngél a karosszéria és bizony terhelésváltásnál a hátsó is megindul, és nyoma sem volt ESP-beavatkozásnak. Utóbbi magyarázata az lehet, hogy az alig 24 km-t futott autó még nem esett át a nullrevízión, épp csak tankoltak bele pár liter benzint, és hozták is rendezvényre, még „Transportation/Warehouse” módban volt, amelynek feloldása márkaszervizben lehetséges. A kormányzás nagyon könnyű, a dülöngélésből ítélve a felfüggesztés kényelmes hangolású, ennél többet csak részletesebb közúti vezetés után tudok majd mondani az autóról.

A Dongfeng Mage forgalmazása 1,5-ös turbómotorral indul, de annak van öntöltő- és plug-in hibrid változata is némileg eltérő, zárt orral, amelyek ugyanezt az 1,5-ös turbómotort használják. Az öntöltő hibridnél 292 LE/565 Nm a rendszerteljesítmény, a plug-in hibrid esetén már 360 LE/615 Nm áll a vezető rendelkezésére – ezek persze a globális modellre vonatkozó adatok, könnyen lehet, hogy az európai homologizáció során elvész pár lóerő/Nm. Ezek a modellek később jönnek, a piaci bevezetésnél a benzines változatot lehet megvásárolni.