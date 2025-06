A tuningcégek kenyerére hajt a Ford

Sokan vannak az Egyesült Államokban, akik tényleg a praktikusságuk miatt veszik a pickupokat, de legalább annyian vannak, akik csak divatoznak. Utóbbi vásárlóréteg sok pénzt költ még az autó egyedivé tételére, a Ford pedig úgy van vele, hogy ezt a pénzt rögtön náluk is elkölthetik. Ennek megfelelően mutatták be tavaly a Maverick Lobo pickupot, amelyet most az F-150 Lobo követ.

A kiindulási alapot az STX felszereltségű duplafülkés pickup jelenti, a motor az 5,0 literes szívó V8-as (405 LE/556 Nm), amihez 10 fokozatú automatikus váltó csatlakozik, és adják a terepfokozattal is rendelkező kapcsolható összkerékhajtást is. A normál modellnél eleve alacsonyabb az STX, ezen felül további 5 centivel csökkentik a hasmagasságot. Ránézésre még nagyobb a csökkenés, mert a 10 részes spoilerkészlet nem a légáramlás javítását, hanem a karosszéria optikailag lefelé nyújtását szolgálja. Egyedi a hűtőrács és az azon keresztbe húzódó LED-es fénycsík. Természetesen krómtalanították a megjelenést, fényes fekete miden karosszériadísz és a 22 colos felnik.

A Ford F-150 Lobo öt karosszériaszínben rendelhető (Agate Black Metallic, Atlas Blue Metallic, Carbonized Gray, Oxford White és Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat), a sajtófotókon látható teljesen fekete változat a hivatalos megfogalmazás szerint nagyon gonosz.