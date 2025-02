A tüntető bíróknak meg az „aggódó” sajtóhiénáknak

„Bayer listázni akarja a bírókat!”

„Bayer fenyegeti a bírókat!”

És így tovább.

És most aggódnak.

És hülyeségeket beszélnek és hazudoznak. A tüntetést szervező valamilyen főmufti bíró is hazudozik és hülyeségeket beszél, az ellenzéki pártmuftik is hazudoznak és hülyeségeket beszélnek, no és hát az ő sajtójuk is hülyeségeket beszél és hazudozik.

A legviccesebb, amikor Gyurcsány, ez a hiéna aggódik és háborog. Az a Gyurcsány, aki a Facebookján hosszan fejtegette, micsoda rettenetes igazságtalanság történt, amikor elítélték a két idiótát (Fekete-Győr, Varju), s a bejegyzését így zárja:

„Nem kell szégyenlősnek lenni. Jegyezzétek meg az ügyészek és a bírók nevét.

Jók lesznek majd tanúknak egy, a rendszer ellen folytatott eljárásban.”

Gyurcsány Facebook-bejegyzése itt tekinthető meg.

Nem emlékszem, hogy felháborodás, aggódás, jajveszékelés követte volna ezt a megnyilvánulást. Nem emlékszem, hogy a csicskasajtó elkezdett volna aggódni a bírói függetlenségért és a bírókat ért „fenyegetés” miatt, de arra sem emlékszem, hogy bármelyik ellenzéki „politikus” hisztizett volna.

Vajon miért?

Amúgy a sukorói botránya után ugyanez a Gyurcsány azt üzente a bíróknak, hogy ne számítsanak nyugodt nyugdíjas évekre.

Akkor is kussolt az összes most pofázó farizeus gazember.

Valaki pedig elküldött nekem egy cikkrészletet, amelyben ez olvasható:

„A diszkópolitikus két dologgal dicsekedett: egyrészt hogy milyen sok bíró volt és van a családjában. Ismert, nagyapja a Kádár-diktatúra egyik legismertebb, a rendszert gátlástalanul kiszolgáló bírója volt, rendszeres szereplője a Jogi esetek című tévéműsornak is. A nagyapa, dr. Erőss Pál múltját Mező Gábor történész tárta fel egyébként. Magyar Péter anyja pedig, Erőss Mónika az Országos Bírói Hivatal elnökhelyettese volt, egészen 2024 januárjáig. Ő döntött sok bíró fizetéséről is. De más bírórokonaival is dicsekszik Magyar Péter a videóban.

De arról is beszél, hogy az összes sajtóperét meg fogja nyerni és a – nem tudni, mire gondolt – feljelentéseket. Nem kell nagy fantázia a két dicsekvés összekapcsolásához. Vajon miért biztos abban a diszkópolitikus, hogy minden egyes pert meg fog nyerni?”

Az említett videót nem láttam, nem tudom, pontosan mi látható abban, de ha ez így van, hát… az minimum elgondolkodtató.

Egyszóval: unalmas a műfelháborodásotok, a műhisztitek, a műaggódásotok. Bíróként is, „politikusként” is, „újságíróként” is. Végezetül, fenyegette a bírókat a harapós ló. Annyit mondtam, hogy a kormányellenes tüntetésen (mert az lesz) részt vevő bírókat egy kormánypárti állampolgár nem fogadhatja el pártatlan bírának semmilyen peres ügyében.

És ezt továbbra is fenntartom.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI)