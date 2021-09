Karácsony elkotyogta Brüsszel tervét: így avatkoznának bele a magyar választásokba

– mondta Karácsony Gergely baloldali miniszterelnök-jelölt az Inforádiónak adott interjúban.



Hozzátette: abban a helyzetben lesz Magyarország, hogy el kell döntenie, az EU tagja marad és megváltoztatja közjogi rendszerét, vagy kilép az unióból. – Nem kérdés, hogy utóbbi nem alternatíva […], éppen ezért azt gondolom, hogy olyan módon kell a magyar alkotmányosság kérdését rendezni, amiben a magyar társadalom jogos igényét, a parlamenti többség jogos igényét és az Európai Unió jogos igényét hozzuk egy platformra – jelentette ki.



Karácsony szerint „ezt a tétet kell a magyar döntéshozók elé helyezni”, és „egy népszavazással kell hitet tenni arról, hogy Magyarország meg akarja változtatni az alkotmányos rendszerét, mert az Európai Unió tagja akar maradni. Én ebben hiszek, és ez szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy a parlament önmagában milyen döntéseket hoz bizonyos kétharmados ügyekben.”

A videóban a szóban forgó rész 23:47-től kezdődik.

Fidesz: Az őszödi beszédbe belebukott Gyurcsány Karácsonyt maga előtt tolva akar visszakerülni a hatalomba.

Feleségét és Karácsony Gergelyt a színpadra állítva ugyanaz a Gyurcsány akarja visszaszerezni a hatalmat, aki egyszer már becsapta és tönkretette az országot – olvasható a kormánypárt által kiadott közleményben. Mint írják, 15 éve az őszödi beszéd kiszivárgásakor kiderült: Gyurcsány Ferenc a hatalomért mindenre képes, nemcsak beteges hazudozásra, hanem erőszakra is. Továbbá hangsúlyozzák, hogy az őszödi beszéd lebuktatta a baloldalt, mivel kiderült, hogy kormányzásuk és választási kampányuk hazugságokra épült.

– rögzítették.

A Fidesz közleménye kitér arra is, hogy a baloldal a választási ígéretek betartása helyett IMF-hitel, adóemelések és megszorítások vártak a magyar emberekre. Emellett részletezik, hogy 2006-ban világossá vált: Gyurcsány Ferenc mindenre képes a hatalomért, nemcsak beteges hazudozásra, hanem erőszakra is. Továbbá kiemelik, hogy az őszödi beszéd kiszivárgása után kitört tüntetéseknek Gyurcsány Ferenc erőszakkal próbált véget vetni, a békés tüntetőket véresre verették, vízágyúkkal, gumibotokkal támadták meg és kilövették a szemüket.

– Gyurcsány Ferenc belebukott az őszödi beszédbe, és most Karácsony Gergelyt és a feleségét maga előtt tolva akarja visszaszerezni a hatalmat. Gyurcsányék egyszer már tönkretették pénzügyileg és gazdaságilag Magyarországot, és újra megtennék, ráadásul most már a migránsokat is betelepítenék. Állítsuk meg őket! Stop Gyurcsány! Stop Karácsony!