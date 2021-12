– Kellemeset csalódtam, először féltem attól, hogy túl sokat kell várnom a harmadik oltásra, végül szerencsére hamar megkaptam a vakcinát – mesélte lapunknak egy fiatal hölgy, akit az első két Sinopharm-vakcina után Modernával oltottak be. Egy idős, hatvan év körüli férfi elsősorban az ápolónők figyelmességét emelte ki, akik készséggel válaszoltak minden kérdésére. – Pedig tudom, néha elviselhetetlen alak vagyok – tette hozzá önkritikusan.

– Nekem fontos volt, hogy ne kelljen regisztrálni, mert így nem kell külön időpontot kijelölni arra, hogy mikor érek rá oltakozni. Eddig kétszer regisztráltam a harmadik vakcina felvételére, de mindig közbejött valami – mondja a középkorú nő, aki egy Janssent követően kapott Sinopharm-oltóanyagot.

A harmadik, megerősítő oltás felvételére készülőknek a belépéskor kétszer is megmérték a testhőmérsékletét az egészségügyi szolgálatot ellátó katonák, majd szolgálatkészen eligazították a megjelenteket a kijelölt oltópontra – a vakcinafelvételtől függően –, ahol egy űrlapot kellett kitölteni. A nyomtatványt ezután a betegfelvételi ablaknál az ápolónak kellett bemutatni, hogy a rendszerben rögzített név alapján szólítsák az illetőt az oltás felvételére.

A bejelentkezés és maga az oltakozás nagyobb fennakadás nélkül zajlott, öt-tíz perces várakozás után már hozzá is lehetett jutni a megerősítő oltáshoz. Az egész procedúra mindösszesen alig húsz-harminc percet vett igénybe, vagyis elmondható, hogy csak „beugrottunk” oltakozni.

Nemcsak Budapesten volt ez a helyzet. A Dehír riportja szerint az oltási akcióhéten Debrecenben megnégyszerezték az oltóhelyek számát: a Bethlen utcai rendelőben negyven oltóponton várták az embereket, a Járóbeteg Szakellátási Központban is sokan éltek a lehetőséggel. A békéscsabai kórház régi főbejárata előtt hétfő reggel, délelőtt hosszú, egészen a buszmegállóig tartó sor alakult ki – számolt be a Beol.hu. Ennek ellenére

minden zökkenőmentesen haladt, a munkát polgárőrök és katonák is segítették, sőt a várakozókat a vöröskeresztesek meleg teával kínálták. A várakozók többsége a harmadik vakcinára érkezett, ugyanakkor voltak olyanok is, akik éltek a lehetőséggel, hogy most, az oltási akcióhét részeként regisztráció nélkül kérhetik az elsőt is.