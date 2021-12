Elkezdődött Magyarország legnagyobb ünnepi összefogása

Az országos adventi pénzadománygyűjtés emblémája, a „szeretet.éhség.” tört mézeskalácsszív évente emberek százezrei számára jelent egyet karácsony egyik legfontosabb üzenetével: a cselekvő szeretettel, a szegények, a hiányt szenvedők támogatásával

– hangsúlyozta az ünnepi sajtótájékoztató keretében az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója, megjegyezve: ez az egyre szélesedő ünnepi összefogás teszi lehetővé, hogy az ünnepeken túl is, egész évben hatékonyan tudják segíteni a nélkülözőket és bajbajutottakat.

Gáncs Kristóf felidézte:

a 2020 adventjén összegyűlt közel 232 millió forint öt százalékát fordították ünnepi segélyakciókra: több ezer adag meleg étel kiosztására, tüzelőre, élelmiszer-segélycsomagokra, valamint a segélyszervezet átmeneti otthonaiban élő családok és további több ezer gyermek számára szervezett karácsonyi programokra. A fennmaradó források pedig nagyban hozzájárultak a segélyszervezet egész évben folyamatosan működő szociális intézményeinek támogatásához, valamint konkrét fejlesztésekhez.

Utóbbiak közül kiemelte az olaszliszkai intézményének bővítését egy új gyermekfejlesztő-központtal, a szolnoki intézmény udvarának rendezését és egy játszótérrel való felszerelését, Vizsolyban, Boldogkőújfalun és Lakócsán a Felzárkózó települések program keretében létrehozott Jelenlét-pontok körülményeinek és felszereltségének fejlesztését, továbbá egy új Jelenlét-pont létrehozását Felsődobszán.

Az idei jótékonysági akció kapcsán Gáncs Kristóf elmondta: hosszas előkészületek és széleskörű partneri összefogás előzte meg a gyűjtést annak érdekében, hogy idén is minél többekhez jusson el a felhívás, és minél egyszerűbben lehessen csatlakozni az országos összefogáshoz. Arról is szólt, hogy 2022-ben az adományokból a szolnoki központ újabb, főként gyermekek számára tervezett közösségi terekkel történő bővítését, valamint az országos vonatkozású munkahelyteremtő (mezőgazdasági) fejlesztési célokat szeretnék megvalósítani.

Az adománygyűjtési formákat ismertetve a kommunikációs igazgató kiemelte:

a 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 250 forinttal bármikor és bárhonnan lehet csatlakozni az összefogáshoz. Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani, és rendelkezik bankkártyával, az a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat.

Természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is, a nagyobb postákon pedig kihelyezett gyűjtődobozokban gyűjtik a pénzfelajánlásokat, és csekken is lehet adományozni. Hozzátette: bár az advent csak ma veszi kezdetét, az előző évekhez hasonlóan a gyűjtés a Tesco áruházakban már november 15-én elkezdődött, és advent első vasárnapjáig már több mint hatvanezer darab 250 forintos adománykupont vásároltak az áruházak kasszáinál.

Borítókép: Gáncs Kristóf, Lévai Anikó és Rost Andrea operaénekes meggyújtják az első gyertyát (Fotó: Fekete Dániel/MÖS)