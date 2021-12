Márki-Zaynak még arab bérlájkolók sem tudtak segíteni

Késhegyre menő küzdelem szűkös baloldali győzelemmel a vezető politikusoknál, magabiztos jobboldali előny a hivatalos oldalaknál, összecsaptak a patrióta és a baloldali véleményvezérek. De ki nyert? Ismét jelentkezik a LikeFight, a Mandiner új, a közösségi médiát mint közéleti harcteret elemző sorozata. Ezúttal november első két hetének közösségi médiás aktivitását elemezték – derül ki a Mandiner.hu cikkéből.

Vezető politikusok

Ha közlekedett már autópályán, bizonyosan átélt már idegőrlő pillanatokat, például amikor az egyik kamion a másikat próbálja előzni. Ha a vezető politikusok harcát figyeljük, akkor ezzel a példával lehetne a legjobban szemléltetni, mennyire szoros versenyben csaptak össze november első két hetében az országosan ismert vezető politikusok a Facebookon.

A belső sávban most a baloldal tett szert némi előnyre, azonban az adatok részletes vizsgálata után érdekes kép rajzolódik ki előttünk. Jól látható, hogy a jobboldalon egy erős élmezőny állt össze Orbán Viktor vezetésével, akit Varga Judit és Szijjártó Péter követnek a dobogón. Ebben a kéthetes periódusban az öt legjobban menő bejegyzésből négy Orbán Viktor oldaláról származik. Az erős fideszes élmezőnytől kivételesen leszakadt Kocsis Máté frakcióvezető, pedig októberben még szorosan követte a triót.

Forrás: Mandiner.hu

Ahogyan októberben volt, most is jól látható, hogy a baloldalnak gyengébb ugyan az élmezőnye, de a politikusaik sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtanak a közösségi médiában (azaz számszerűen most több volt az erős harcos).

Amíg a jobboldalon Orbán Viktor vezető szerepe megkérdőjelezhetetlennek tűnik, addig a baloldalon Márki-Zay Péternek még mindig nem sikerült az élre törnie, Jakab Péter utcahossznyi előnyt tud felmutatni a baloldal miniszterelnök-jelöltjével szemben. Talán pont a lemaradás csökkentése érdekében folyamodott Márki-Zay Péter a lájkvásárláshoz, nemrég a Bennfentes hívta fel a figyelmet arra, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltjének van olyan bejegyzése, ahol lájkolóinak bő fele arab, venezuelai vagy japán álprofil. Ahogy írják:

Ezt a technikát akkor szokták bevetni, ha a marketingesek kényszeresen arra törekednek, hogy egy márkának, terméknek vagy éppen politikai messiásnak nagyon sok lájkolója legyen hirtelen.

Hivatalos pártoldalak

Első ránézésre a pártok versenyében sima Fidesz-győzelemmel zárult november első két hete. Kicsit alaposabban megvizsgálva azonban kiderül, hogy a verseny a látszatnál kiélezettebb volt, csakhogy a Fidesz óriási mennyiségű interakciót ért el a párt kongresszusának napján, 14-én ugyanis 244 ezer interakciót szereztek. A Mandiner csapata az összes aznapi bejegyzést kielemezte, és kiderült, hogy messze a határvédelem volt a Fidesz legtöbb interakciót hozó témája.

A portál már az első elemzésében rámutatott arra, hogy bár a baloldali médiumok igyekeznek fiatalos, „új erőnek” bemutatni a Momentumot és a Mindenki Magyarországa Mozgalmat, a fiatal tömegek becsatornázásának egyelőre semmi jele nem látszik a neten.

November elején ugyanis még a KDNP is maga mögé utasította a Momentumot és Márki-Zay Péter mozgalmát. De az is sokat elmond, hogy egyetlen momentumos politikus sem tudta még felküzdeni magát a LikeFight baloldali top 10-es listájára.

Az interakciószámok október óta egyelőre azt jelzik, hogy az interneten a messiásként várt új szereplők valójában lefelé húzzák a baloldal kampányátlagát.

Véleményvezérek és mémoldalak harca

A politika számára a közösségi média a mozgósítás leginnovatívabb terepe, annak pedig legizgalmasabb szeglete a véleményvezérek és mémoldalak világa, ahol nincsenek szabályok, minden találat ér. A paletta egyébként rendkívül színes: megtalálhatók itt régi, nagy mémoldalak, véleményvezérek és politikailag elkötelezett blogok is.

A jobboldal dominanciája, ismételt győzelme és a megafonos véleményvezérek túlsúlya alátámasztja a jobboldali stratégia létjogosultságát, a nemzeti tábor fiatal arcai húzzák maguk után a jobboldali Facebook-közösséget, míg a baloldal most alaposan lemaradt a versenyben.