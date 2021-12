Sikeresnek tartja az erzsébetvárosi önkormányzat a forgalomcsillapítást

Fővárosi szinten is jelentős és példaadó kezdeményezésnek tartja Erzsébetváros önkormányzata a 2020 augusztusában megkezdett, és azóta többször finomhangolt forgalomcsillapítási programot. Mint arról a Magyar Nemzet kérésére az önkormányzat tájékoztatott, a VII. kerület egyik problémája, hogy beépítettsége miatt nem lehet újabb parkokat, fasorokat kialakítani, viszont az itt élők is szeretnének jó levegőjű, zaj nélküli környezetben lakni. Az önkormányzat erre az autós forgalom elterelését, illetve egyes helyekről a kizárását tartja jó megoldásnak, ezért kezdett bele a fővárossal, a szomszédos kerületekkel, a BKK-val és a Budapesti Közúttal egyeztetve az említett programba.

Ez azonban újabb finomhangolást kíván. November 18-án közmeghallgatást tartott az önkormányzat, amelyen elhangzott, hogy a Wesselényi utca forgalmának elterelése megterhelte az eddig nyugalmas Síp, Holló és Klauzál utcát. A közmeghallgatáson Niedermüller Péter polgármester úgy válaszolt, a képviselő-testület döntött, a 2020 óta zajló pilot programot meghosszabbítják 2022. június 30-ig, ezalatt igyekeznek kiszűrni az ellentmondásokat. A polgármester hozzátette, „ugyanakkor azt önök is tudják, hogy soha, semmilyen ügyben nincs olyan megoldás, amivel mindig mindenki száz százalékig elégedett lesz. Azt semmiképp nem tudom elképzelni, hogy visszaállítsuk a régi rendet.”

Lapunkat így tájékoztatta az önkormányzat: „bár a forgalomcsillapítás esetenként kellemetlenséggel is járhat a helyi lakók számára, hiszen az átmenő forgalmat csökkenteni hivatott hurokrendszer őket is érintheti, ezért dolgozunk tovább azon, hogy az itt lakók könnyebben tudjanak hazaérni és parkolót találni. A forgalomcsillapítási rend próbaidőszakát ezért Erzsébetváros képviselő-testülete június 30-ig meghosszabbította, annak érdekében, hogy szakértőkkel és az itt élőkkel is egyeztethessen a tapasztalatokról, illetve megvizsgálhassa a kizárólagos lakossági parkolóhelyek hatását.”

Közben a polgármester az Inforádiónak nyilatkozva bejelentette, hogy a pilot program végeztével, egészen pontosan 2022. július 1-jétől egy nagyobb léptékű átalakításba kezdenek: Belső-Erzsébetvárost, vagyis a Wesselényi utca–Károly körút–Király utca–Dohány utca által határolt területet szeretnék autómentessé tenni, csak a helyben élők és a vállalkozásokat kiszolgáló járművek hajthatnának be. Az önkormányzat lapunknak is azt válaszolta, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy védetté tegyék a történelmi zsidó negyedet. A részletekről tárgyalnak.

Borítókép: Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)