TikTok-kihívás: szelfizz egyet egy palack tokajival!

Egyébként az alkotócsapat rögzítette a helyszíneket is egy saját térképen:

Itt nyomon követhetik a helyszíneket is. A zsólyomkai pincesort olyan helyek követik, mint a Megyer-hegyen fekvő tengerszem, amely hivatalosan is Magyarország legszebb természeti csodája, a Rákóczi-vár, a Gombos-hegyi pincesor, de a sorban ott van a tarcali Áldó Krisztus-szobor és a Szent Teréz-kápolna is. Ezek többnyire a látogatók által is kedvelt helyek.

A kihívásnak az egyetlen célja, hogy kedvet csináljon mindenkinek egy kiránduláshoz Tokaj-Hegyaljára, és aki ott jár, minden bizonnyal megkóstolja a Himnuszban is megénekelt tokajit.

Az sem véletlen, hogy fiatalok vettek részt a kihívás elindításában, hiszen a TikTokon az átlagéletkor 25 év, és ez is lényeges szempont volt, hogy a fiatalokat is elérje Tokaj-Hegyalja híre, illetve hogy őket is megérintse a nemzeti kincsünk, amely a világ első zárt borvidéke volt 1737-ben, ezzel jócskán megelőzve a mára jól prosperáló borvidékeket.

Az UNESCO Világörökség-bizottsága 2002-ben felvette a világörökségi listára Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj néven.

