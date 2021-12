Ítélet várható a tápiósági pedofil perében

Ítélet várható ma annak a tápiósági pedofilnak az ügyében, aki 2017 előtt legalább hat, hét év alatti kislányt több alkalommal molesztált, szexuálisan zaklatott. A januárban született elsőfokú ítéletben Sz. Sándort mindössze hat év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság, amiért több alkalommal is molesztálta az utcájában lakó gyerekeket. A bíróság a büntetés kiszabásánál figyelemmel volt a vádlott ­rossz fizikai és mentális állapotára, idős korára és a bűncselekmény óta eltelt hosszabb időre. A vádlott egyébként továbbra is házi őrizetben maradhatott, az áldozatok közvetlen közelében.

A szexuális erőszak áldozatainak a szülei januárban elképedve fogadták a bírói ítéletet. Mint mondták, vérlázítónak tartják, hogy a magyar bírói jog­gyakorlatban ennyit ér a lányaik élete.

Az Sz. Sándor által elkövetett szexuá­lis bántalmazás ugyanis élethosszig tartó lelki fájdalommal jár, évek elteltével sem tudnak túljutni a történteken. Az pedig végképp tűrhetetlen, hogy – miként az egész eljárás alatt – egy pedofil hazamehet, büntetését házi őrizetben töltheti. Itt, a szomszédunkban, a lányaink közvetlen közelében

– mondták felháborodottan. Hozzátették, elképesztő, hogy egy ilyen súlyos bűncselekménynél a bíróság még Sz. Sándor korára, fizikai állapotára van tekintettel. – A mi lányaink lelki állapotára ki van tekintettel? – kérdezték joggal.

Sz. Sándor tettére akkor derült fény, amikor négy évvel ezelőtt egy kislány meglátogatta a rokonokat Tápióságon. Az édesanya a sógorához vitte a gyereket egy hétvégére. Az utcában lakó lányokkal játszott, amikor a görkorcsolyája tönkrement.

A helyi gyerekek mondták, vigye be a Sanyi bácsihoz, ő biztosan meg tudja javítani. A kislány így is tett, a többiek kint maradtak. „Pótpapa” – ahogy a gyerekek hívták az öreget – elkezdte bütykölni a görkorcsolyát, közben pedig a szexről kezdett beszélni a kilencéves kislánynak. Amikor a gyerek, érezve, hogy valami nincs rendjén, ki akart menni a házból, Sz. Sándor belenyúlt a bugyijába. A kislány, igencsak megszeppenve, ösztönösen rákiabált, mire a férfi elzavarta a gyereket, aki így megmenekült. Az utcán elmondta a többieknek, mi történt, mire azt a választ kapta: velük is ezt szokta csinálni, már többször is volt olyan. Minderre akkor derült fény, amikor a gyermek este az édesanyjával beszélt telefonon, és mindent elmondott. Kiderült, minimum hat kislány lett szexuális erőszak áldozata, a legfiatalabb hétéves lehetett. Az elsőfokú ítélet után az ügyész súlyosbításért, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett, így a másodfokú ítélet ma várható a pedofil-bűncselekményben.