Márki-Zay Péter nem szeret adni

Az advent és a karácsony az adakozás időszaka is. Ilyenkor mindenkinek eszébe jut a jótékonykodás. A hajléktalanok, az árvák érezhetik a szerető gondoskodást. Mindenkinek eszébe jut, kivéve sajnos Márki-Zay Péternek

– közölte ki Déri Stefi, a Hír TV műsorvezetője a Facebook-oldalán.

Ezután egy megszólalás hallható a baloldal miniszterelnök-jelöltjétől, amelyben kijelenti: „Egy-egy ilyen szegény embernek azt a kétezer forintot szerintem vagy a város vagy én saját magam is odaadnám, nyilván nem fogok, mert van egy ilyen szabály mióta polgármester vagyok, azóta én személyesen nem adok pénzt, mert akkor mindenki leállít így is az utcán”.

Déri Stefi emlékeztet, hogy Márki-Zaynak lenne miből adakoznia, hiszen egyszer maga a baloldali politikus mondta azt, hogy

én magam, aki 400 négyzetmétert fűtök a házamban, mert nagy családom van, és megtehettem.

A műsorvezető arra is rávilágított, hogy Márki-Zay sokkal inkább szeret kérni, amit az is bizonyít, hogy Bige László milliárdos nagyvállalkozótól már 65 millió forintot kapott, de azt is tudjuk, hogy Bojár Gábor szintén milliós tételekben segítette már a szivárványkoalíció kormányfőjelöltjének a kampányát.

