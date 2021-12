Oltási akció: már egymillió fölött a beoltottak száma

A Koronavírus.gov.hu tájékoztatása szerint péntekre újabb 10 143 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint 191, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét. A legfrissebb adatokkal együtt az azonosított fertőzöttek száma 1 134 869-re, az elhunytak száma pedig 35 122 főre emelkedett. A gyógyultak száma 910 745 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 189 002 fő. A súlyosbodó járványhelyzet következtében a kórházban kezelt betegek száma is növekszik: jelenleg 7463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 566-an vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati portál beszámolója szerint a november 22-e óta zajló oltási akcióban eddig összesen 1 016 000 oltást adtak be. Közülük 831 ezren már a megerősítő, harmadik oltást is megkapták. A rendhagyó oltási akció eredményeivel együtt eddig 6 145 984 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 858 119-en a második, 2 665 330-an pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A sikerre való tekintettel a kormány még egy héttel meghosszabbította az oltási akciót, így december 12-éig akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül igényelhetőek a védőoltások. A kórházak reggel héttől este hétig továbbra is megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket, akár az első, akár az elmaradt második vagy a megerősítő harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Azokat, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, érkezési sorrendben oltják be, aki pedig előzetesen regisztrált, és foglalt az interneten időpontot, elkerülheti a várakozást.

Orbán Viktor: Minden településen oltási akciónap indul

– Az elmúlt két hétben az emberek biztonsága az oltásoknak köszönhetően jelentős mértékben nőtt, a harmadik oltásokat tekintve pedig egészen száguldunk – hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor megerősítette: a kormány újabb akcióhetet fog indítani, sőt a következő időszakban minden településen oltási akciónapokat fognak szervezni, amellyel reményei szerint a harmadik oltások száma is tovább növelhető.

Borítókép: Oltásra érkezők a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton Miskolcon (Fotó: MTI/Vajda János)