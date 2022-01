Márki-Zay szerint ma is van vizitdíj: 25 ezer forint

Az egészségügyről beszélt a Spirit FM-nek adott hosszú interjúja elején Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje. A teljes anyagot a Mandiner szemlézi, amely így idézi a politikust: „»Soha nem mondtam olyat, hogy fizetőssé tenném az egészségügyet« – jelentette ki Márki-Zay, mire a műsorvezető felidézte neki a vizitdíjról tett kijelentéseit 2020-ból. De említhetnénk egy másik mondatát is, miszerint »álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet, nincs olyan, hogy ingyenes egészségügy, ez egy illúzió«.”

Márki-Zay Péter kitért arra is, hogy szerinte Európában a magyarok fizetik a legtöbbet saját zsebből az egészségügyi ellátásért, és arra, hogy a vizitdíjat nem kell bevezetni, mert az létezik. A Mandiner így idézi őt: „Márki-Zay szerint a vizitdíj ma is létezik, és mértéke 25 000 forint. Ezt arra alapozza, hogy ő maga is ment már magánszolgáltatóhoz egy ultrahangos vizsgálatra, ami 15 000 forintba került neki.”

