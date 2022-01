Magánklinika ügyvezetőjeként dolgozik Márki-Zay jobbkeze

– Márki-Zay Péter jobbkeze, Kész Zoltán 2021 óta Veszprémben a VeszLife Magánklinika ügyvezetője

– mutatott rá közösségi oldalán Varga-Damm Andrea. A veszprémi országgyűlési képviselő szerint ez megmagyarázhatja, hogy miért beszélt arról a minap Márki-Zay Péter, hogy a magánegészségügy jó, és

szívesen alakítaná át Magyarország egészségügyi ellátó rendszerét magánegészségügy-alapon.

A Jobbik 2018-as listáján az Országgyűlésbe jutott, azóta a pártból kilépett független képviselő szerint Kész Zoltán álláshalmozó is, mert magánklinikai állása mellett még a Jobbik Civitas nevű közvéleménykutató cégének is operatív igazgatója.

Arról, hogy Márki-Zay Péter hogyan építené le az egészségügyet, korábban ITT írtunk, a magánosításról szóló tervei pedig a tegnapi Kormányinfón is szóba kerültek. Gulyás Gergely miniszter hosszan idézett a baloldal jelöltjének korábbi nyilatkozatai közül, többek között azt az elhíresült gondolatmenetet is, amely szerint a magán-egészségügyi ellátás során fűszoknyás lányok szolgálnak fel mojitót a betegeknek. Márki-Zay Péter korábban arról is beszélt, hogy

a vizitdíjat eltörlő népszavazást ki se szabadott volna írni, valamint, hogy csak a privatizáció oldhatná meg az egészségügy problémáit, hiszen ez is üzlet.

Kész Zoltán jelenleg a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja, 2015-ben azzal vált országosan ismertté, hogy független jelöltként nyert egy időközi országgyűlési egyéni képviselői választáson, amit Navracsics Tibor EU-biztossá való kinevezése után írtak ki Veszprémben. Akkor a Fidesz–KDNP az eredmény miatt elveszítette parlamenti kétharmadát. A korábban angoltanárként is dolgozó

politikus aztán 2018-ban simán kikapott Ovádi Pétertől, aki a Fidesz jelöltje volt a veszprémi körzetben.

Érdekesség, hogy mindkét alkalommal Varga-Damm Andrea is indult a választásokon a Jobbik jelöltjeként. Az országgyűlési képviselő 2022-ben miniszterelnök-jelöltként lenne ott a szavazólapokon, saját pártja színeiben, míg Kész Zoltán az előválasztáson nem indult, így vélhetően nem méreti meg magát egyéni körzetben.

Borítókép: Márki-Zay Péter Facebook oldala (Fotó: Képernyőkép)