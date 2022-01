Újabb álhír dőlt meg a védőoltásokkal kapcsolatban

A koronavírus elleni védőoltások megjelenésével számos légből kapott elmélet terjedt el arról, hogy milyen károkat okoz a vakcináció az emberi szervezetben. Emlékezetes,

sokan a termékenységgel kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva utasították el a védőoltásokat, mondván: a vakcinák hatására termelődő antitestek a méhlepényt is tönkretehetik, így meddőséget okoznak.

Ezeket a fals információkat már több nemzetközi kutatás, legújabban pedig egy, az American Journal of Epidemiology-ban megjelentetett tanulmány is cáfolja. A Semmelweis.hu cikkében ismertetett adatok szerint 2020 decembere és 2021 novembere között 2126 amerikai, illetve kanadai nő bevonásával egy olyan kutatás zajlott le, amelyben a védőoltás és a SARS–CoV–2-fertőzés, valamint a spontán teherbe eséssel próbálkozó párok termékenysége közötti összefüggéseket tárták fel. A hónapokon át zajló kutatás azonban beigazolta, hogy a Covid–19 elleni vakcina felvétele semmilyen érzékelhető negatív változást nem okoz a termékenységben, tehát a koronavírus elleni védőoltás nem rontja a fogamzás esélyeit.

Az eredményekből ugyanakkor az is kiderült, hogy a férfiak esetében a SARS–CoV–2-fertőzés a termékenység rövid távú, pár hónapig tartó csökkenésével járhat. Utóbbit a hazai andrológusok is észlelték már.

Az oltás biztonságosságát igazoló eredményekre reagálva a Semmelweis Egyetem szakemberi elmondták: ez a kutatás egy újabb nagyon jó érv azoknak a leendő kismamáknak, akik az oltások szükségességét illetően még bizonytalanok. Bánhidy Ferenc szerint az oltás kérdése azért is kiemelten fontos, mert a várandósok esetében a koronavírus-fertőzés súlyosabb szövődményeket okozhat. A Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettese szerint

a legveszélyesebb ebből a szempontból a delta variáns, amely a tüdőszöveten kívül a méhlepény szövetét is képes megtámadni, ami a magzat halálához is vezethet. A Covid–19 következtében ugyanakkor – az édesanya tüdőkapacitásának romlásával – a magzat oxigenizációja is sérülhet

– figyelmeztetett a szakember. – Az édesanya beoltásával azonban a magzatnak is védettséget lehet biztosítani, mivel az anyai szervezetben megjelenő antitestek kimutathatók a köldökzsinórból és a méhlepényből is, így átjutnak a magzatba is – fűzte hozzá Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója.

Tájékoztatásuk szerint idehaza a

a második és a harmadik trimeszterben javasolják a vakcinációt, sőt ekkor az mRNS-alapú oltóanyagokkal az emlékeztető dózisnak sincs akadálya.

A SOTE szakemberei továbbá hangsúlyozták, hogy a mesterséges megtermékenyítés előtt állóknak is kifejezetten javasolt a védőoltások felvétele, sőt a korábbiakkal ellentétben a kezelés elindítása és az oltakozás között sem szükséges várni, mivel a tervezett terhesség előtt beadott védőoltás semmilyen hatással nincs a későbbi várandósságra. A gyermeket tervezők oltása mellett pedig a várandós és szoptató kismamák immunizálása is fontos, amit a Semmelweis Egyetem a kezdetektől fogva hangsúlyoz – fűzték hozzá.

Borítókép: Egy védőnő megméri egy kismama súlyát a védőnői szolgálatnál Nyíregyházán (Fotó: MTI/Balázs Attila)