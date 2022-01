Újabb koronavírus-mutációk jönnek

Világszerte emelkedik az omikron variánssal fertőzöttek száma, sőt Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója szerint hat-nyolc héten belül a kontinens felét meg fogja fertőzni a dél-afrikai vírusmutáns. Az omikron gyors terjedése ugyanakkor a magyar járványügyi adatokban is megmutatkozik: a Koronavírus.gov.hu tájékoztatása szerint míg az omikron vírusvariáns néhány nappal korábban tizenegy, jelenleg huszonkilenc százalékáért felelős az új fertőzéseknek.

Az új szupermutáns megjelenése miatt hazánkban is berobbant a koronavírus-járvány ötödik hulláma, amelynek csúcsán a szakemberek szerint napi több tízezer fertőzöttel és több száz áldozattal kell számolni.

Az omikron mellett ugyanakkor többféle új vírusmutáció is felütötte a fejét, ezek azonban a WHO szerint nem fogják kiszorítani sem a delta variánst, sem a dél-afrikai vírustörzset. Ezeknek a mutációknak az egyike a Dél-Franciaországban azonosított IHU, amelyről eleinte azt tartották, hogy erősebb elváltozást jelenthet, mint a novemberben detektált omikron variáns.

A felfedező intézet neve után IHU névre keresztelt mutánssal 12 ember fertőződött meg, de Franciaországon kívül még nem diagnosztizálták az új variánst.

A WHO egyelőre a megfigyelés alatt álló vírusváltozatok közé sorolta az IHU-t, azonban úgy vélik, hogy nem fog komoly gondokat okozni.

A francia gyökerű IHU után néhány nappal

a Ciprusi Egyetem kutatói az omikron és a delta tulajdonságait ötvöző újabb mutációt azonosítottak, amelyet a két vírusvariáns kereszteződéséből adódóan deltakronnak neveztek el.

A beszámolók szerint Cipruson eddig 25 deltakronos esetet azonosítottak, de idáig egyetlen másik nemzetközi egészségügyi hatóság sem azonosította a variánst. Sok tudós úgy véli, hogy a deltakron nem egy új mutáció, csupán laboratóriumi szennyeződés eredménye.

Szintén új mutációnak titulálták a koronavírust és az influenzavírust tartalmazó tünetegyüttest is, amelyet fluronának kereszteltek el. Az új variáns nyomait még december végén Izraelben, egy várandós nő szervezetében mutatták ki, ugyanakkor a Neumann Labs szakemberei már hazánkban is több alkalommal azonosították. A félreértések elkerülése érdekében mások mellett Kis Zoltán, Jakab Ferenc, valamint Szlávik János is tisztázta, hogy a flurona nem egy új koronavírus-mutáció. A szakemberek szerint a flurona esetében két, teljesen különböző vírusról beszélünk, amelyek semmi esetben sem tudnak egymással keveredni.

Borítókép: A Synlab Hungary Kft. laboratóriuma (Fotó: Kurucz Árpád)