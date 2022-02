Alapjogokért Központ: Márki-Zay gyermekellenes politikát szeretne megvalósítani

– Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje gyermekellenes politikát szeretne megvalósítani kormányra kerülése esetén – mondta az Alapjogokért Központ igazgatója az M1 aktuális csatorna csütörtök délutáni műsorában. Szánthó Miklós úgy fogalmazott: Márki-Zay Péter „összevissza, nagyon zavarosan beszél”, mint amikor a rossz tanuló felel, és „ott próbálja meg kitalálni azokat a dolgokat, amiket éppen mondani szeretne”.

Felidézte, a baloldal miniszterelnök-jelöltje korábban olyan, széles társadalmi támogatottságnak örvendő és szociálisan, társadalmilag hasznos intézkedéseket nevezett ostobaságnak, mint a rezsicsökkentés és a minimálbér, és értelmetlennek tartja a 13. havi nyugdíj folyósítását.

Most pedig Márki-Zay Péter

pont azt a genderideológia támadása miatt kétségbe vont állítást, hogy az anya nő, az apa pedig férfi, nevezte ostobaságnak és aberrációnak

– tette hozzá.

Szánthó Miklós megjegyezte: amikor pedig azt kérdezték tőle, mi a véleménye arról, hogy férfiak is szülhetnek-e, akkor „magát a kérdésfeltevést is aberráltságnak nevezte”. Az Alapjogokért Központ igazgatója kiemelte:

az, hogy Márki-Zay az apa és anya szerepéről szóló alaptörvényi kitételt ostobaságnak és aberrációnak tartja és eltörölné, teljesen egyértelműen mutatja, hogy Gyurcsány Ferenccel együtt a genderideológia pártján áll, és meg akarja szüntetni azokat az alkotmányos szabályokat, amelyek a gyermekeket védik.

Hozzátette: ezért kiemelten fontos az április 3-i gyermekvédelmi népszavazás, mert pontosan az ilyen, már Magyarországra is begyűrűző genderelmebajra, amit sajnos Márki-Zay Péter is képvisel, adhat csattanós választ. Azzal kapcsolatban, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje nem ellenzi a marihuána legalizációját, Szánthó Miklós kifejtette: a marihuána tipikusan kapudrog, nemcsak szociális, egészségügyi hatásait tekintve, hanem politikailag is.

Ahol ugyanis elindult a marihuána törvényessé tétele, ott hamar elkezdték követelni a keményebb drogok legalizációját is, ami – mint fogalmazott – nyilvánvalóan iszonyatos veszélyt jelent, legfőképpen a gyermekekre.

Úgy vélte, Márki-Zay nyilatkozatai

teljesen egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy gyermekellenes politikát szeretne megvalósítani, ha kormányra kerülne.

– Odatehetjük az ilyen megnyilatkozásokat a korábbiak mellé, amikor a nyugdíjasokat és a vidéki magyarokat sértegette, és láthatóan Márki-Zay Péter a gyermekek jogait sem akarja tiszteletben tartani – jegyezte meg az Alapjogokért Központ igazgatója.