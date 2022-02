Gulyás Gergely: Híd Kárpátaljáért mottóval segélyakciót indít a kormány

– Híd Kárpátaljáért mottóval segélyakciót indít a magyar kormány

– jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: „Látjuk, hogy a civil világban is nagy a segítségnyújtásra vonatkozó akarat és szándék, a kormány ezt koordinálni fogja és állami forrásokból is hozzájárulunk ahhoz, hogy elsősorban a kárpátaljai magyarság, de mindenki, aki az életéért fut Ukrajnából, segítséget kaphasson”.

Továbbá Gulyás kiemelte, hogy Magyarország az első biztonságos ország, és kétszázezer magyar él Kárpátalján, ezért segélyakciót készítenek elő, amit a kormányon belül Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő fog koordinálni.

– A Híd Kárpátaljáért segélyprogram elindításával szeretnének segíteni azoknak, akik ott vannak, ott maradtak, ott kellett hogy maradjanak

– fejtette ki a miniszter, hangsúlyozva: természetesen be kell fogadni azokat, akik magyarként menedékre szorulnak, vagy akik menekültstátuszra jogosultak Magyarországon.

Továbbá rögzítette, hogy minden segítséget meg fognak adni az érintett magyarországi településeknek, emellett karitatív szervezetek is jelentkeztek, ezt a munkát is koordinálni kell.

– A kormány nagyon rövid időn belül közzé fogja tenni azokat az adománygyűjtő vonalakat és lehetőségeket, amelyeket a központi koordináció keretében azok a szervezetek fognak működtetni, amelyek közvetlenül segítséget tudnak nyújtani az Ukrajnából érkezőknek vagy a Kárpátalján maradó magyaroknak – húzta alá Gulyás Gergely.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)