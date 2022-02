Kezdetét vette a VI. Civil véradó hét

Február 21–25. között immár hatodik alkalommal rendezik meg a Civil véradó hetet Magyarországon. A Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat által megrendezett esemény – amelynek fővédnöke Herczeg Anita, a köztársasági elnök felesége, míg a védnöke Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár – országszerte

45 helyszínen és 57 véradási időponttal nyújt lehetőséget a véradásra.

Mivel a vérellátás szempontjából a téli hónapok – az éppen aktuális koronavírus és/vagy influenzajárvány miatt – nehezebben alakulnak, különösen fontos hangsúlyozni, hogy

a járványoktól és az évszaktól függetlenül a rászoruló emberek életének megmentése érdekében szükség van a vérre, az Országos Vérellátó Szolgálat számára pedig minden vércsoport egyformán fontos.

Az önkéntes véradás feltétele, hogy a véradó nagykorú legyen, a testsúlya pedig nem lehet ötven kilogrammnál kevesebb. A véradónak továbbá személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával is azonosítania kell magát, továbbá – függetlenül attól, hogy jelenleg érvényes-e – a tajkártyáját is be kell mutatnia.

