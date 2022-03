A baloldal fenyegetőzése ellenére egyetlen bírósági per sincs az Elk.rtuk miatt

A politikai krimit Brüsszelben, Los Angelesben és Erdélyben is bemutatták, Kálomista Gábor pedig elmondta, hogy már a Vajdaságban és Szlovákiában is vetítik a filmet.

– Nagyon nagy szeretettel fogadták, és nagyon jó visszhangja volt.

Rengeteg telt házas vetítés volt, úgyhogy nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag még a tévépremierrel egy időben is vannak vetítések Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban.

Azt gondolom, hogy ez a film nagyon jól működött, és hozta azt, amire számítottunk

– sorolta az Origónak adott interjújában a producer, aki hozzátette: a rendelkezésre álló adatok alapján a film átlépte a 150-160 ezer feletti nézőszámot a mozikban, de a pontos számok akkor lesznek meg, amikor a forgalmazók elszámolnak a vetítésekkel.

Mit ismert, a Megafilm 2021. december 30-i közleménye alapján az ElkXrtuk volt a 2021-es év legnézettebb magyar filmje. Kálomista szerint többek között azért is lehetett sikeres a film, mert a politikai krimi „jó műfaj”, amely a világ számos országában működik.

– Nálunk nem csináltak még hasonlót, pedig az, hogy a közelmúlt eseményeit veszi górcső alá a történet, abból táplálkozik, az szerintem sokkal több embert megérint.

Főként azokat, akik részesei vagy elszenvedői voltak annak a cselekménysorozatnak, ami 2006-ban megtörténhetett Magyarországon.

Ez a tény is fokozta az érdeklődést. A másik oka a magas nézőszámnak az, hogy a mozi a fiatalok terepe, és ők meg is találták az ElkXrtukban azt a szálat – akár a szerelmit, akár a történelmi részt –, amelyik megérintette őket.

Az ElkX.rtuk középpontjában egy közvélemény-kutató cég ambiciózus fiatal alkalmazottnője áll, aki egyenesen a főnöknek dolgozik, és a párkapcsolatát és a családját is elhanyagolva próbál kicsit feljebb kerülni a ranglétrán (Forrás: Megafilm/Dombóvári Tamás)

Mindannyian nagy örömmel néztük, hogy rengeteg fiatal volt kíváncsi a filmre és reagált rá.

Azt gondolom, hogy attól tud egy film sikeres lenni, ha olyan problémákkal foglalkozik, amelyek velünk élnek. A 2006-os események pedig még mindig mély tüskeként benne vannak a magyar nép lelkében – emlékeztetett a filmes szakember.

A portál kérdésére Kálomista elárulta, számít arra, hogy a március 14-i TV2-es sugárzás kapcsán újra támadják majd a baloldalról a filmet.

– Biztos vagyok benne, bár annyira nem zavar. A múlt héten olvastam az egyik internetes újságban egy olyan interjút Lendvai Ildikóval, ahol a riporter bevallottan nem látta a filmet, és Lendvai Ildikó sem, ettől függetlenül hosszasan beszéltek róla.

Lendvaitól ez egyébként nem áll messze, hiszen cenzorként dolgozott 1989 előtt.

Nyilvánvaló, hogy megpróbálják ismételten lehúzni a mocsárba, de mint annyiszor előtte, most sem fogják tudni ezt megtenni. Ez a film filmként él, hamarosan a nemzetközi vérkeringésbe is bekerül. Helmeczy Dorottya producertársam elég komoly munkát fektet ebbe a vállalkozásba, tárgyal ezekről a sugárzásokról, és a film március 11-én már DVD-n is megjelent. Ez a film működik, hiába próbálja a baloldal elásni.

Ami az egész történet szempontjából nagyon érdekes, hogy minket számtalan perrel fenyegettek meg már a film készítése során is, de azóta sincs egyetlen per sem folyamatban a Megafilm ellen, a személyem vagy Helmeczy Dorottya ellen.

Tehát ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ez a film, valós történeten alapul. Nem lehet rajta vitatkozni.