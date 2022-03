Gyurcsány Ferenc, aki április 3-án visszatérne a hatalomba

A tények ismertek. A hazugságokkal megnyert választás után a Gyurcsány Ferenc vezette MSZP–SZDSZ-kormány az első intézkedései között vezette be a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, amit több kórházban is az orvosok, nővérek csak Gyurcsány-adónak neveztek akkor, amikor a betegek megkérdezték, hogy ez most mi is, miért kell fizetniük.

Ismert, hogy ezt az előzetesen letagadott, majd bevezetett sarcot egy, a Fidesz által kezdeményezett szociális népszavazással sikerült eltörölni 2008-ban.

A választásokon a hazug kampánynak, az elhallgatott tényeknek is köszönhetően az MSZP az SZDSZ-szel szövetségben meg tudta tartani hatalmát, sőt a két akkori kormánypárt a második forduló után még több mandátumot tudott megszerezni, mint amennyivel korábban rendelkeztek. A választás után megalakult a második Gyurcsány-kormány.

A VÁLASZTÁSOK UTÁN

Bár a Fidesz–KDNP és személy szerint Orbán Viktor a két forduló között mindent elkövetett, hogy a második körben megfordítsa az eredményt, végül az akkor még népszerűnek tűnő kormányfő hivatalában maradhatott, így megkezdődött a Gyurcsány-féle hatalomgyakorlás második szakasza. Az senkinek nem hatott meglepetésként, hogy a teljes mértékben Gyurcsány szája íze szerint átalakított kormányban a második legfontosabb posztra, a miniszterelnöki hivatal élére a Gyurcsány addigi pályafutásában már hatalmas szerepet játszó Szilvásy György került.

A második Gyurcsány-kormány 2006. június 9-én alakult meg, ezt megelőzően mondta el az újrázni tudó kormányfő hírhedt beszédét május 25-én, a Balatonőszödi kormányüdülőben, párttársai, elvtársai előtt, zárt körben, aminek tartalmáról akkor még mit sem tudott a magyar közvélemény.

Ugyanakkor addigra már kidolgozták az úgynevezett Új egyensúly 2006–2008 programot, amely Gyurcsány-csomag néven vonult be a köztudatba. Ez egyebek mellett adóemeléseket és új adók – mint például a kamatadó – bevezetését, a minisztériumok „karcsúsítását", állami alkalmazottak elbocsátását is jelentette. Emellett rászorultsági elvűre módosították a gázártámogatást, lefaragták az egészségügyi kiadásokat, bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, ágyszámszerkezet-átalakítás során kórházak, kórházi osztályok szűntek meg, korlátozták az elvégezhető kezelések számát stb.

A megszorító intézkedések eredményeként az államháztartás hiánya 2007-re a nemzeti össztermék (GDP) hat százaléka alá csökkent, ennek ára azonban az infláció növekedése és a gazdasági növekedés tovább lassulása volt. Az éves infláció 3,9 százalékról nyolc százalékra nőtt, a gazdasági növekedés öt százalékról 1,3 százalékra csökkent, amely még az elemzők becsléseinél is alacsonyabb volt, jóval elmaradt a várt 2-2,2 százaléktól.

Már az év augusztustól harminc százalékkal emelkedett a gáz, 10-14 százalékkal a villamos áram ára, két százalékponttal több lett az egészségügyi hozzájárulás, négy százalékkal emelkedett az szja felső kulcsa, drágult a cigaretta és az alkohol, a középső áfakulcs 15-ről húsz százalékra nőtt.

Az adóemelések és a rezsikiadások növekedése mellett, a magas infláció és a bérek stagnálása következtében 2007-re több mint öt százalékkal csökkentek a reálkeresetek, jelentősen esett a lakossági életszínvonal. Emlékezetes, hogy ezeket a megszorító intézkedéseket Gyurcsány Ferenc úgy jelentette be, hogy „nem kell félni, nem fog fájni!”

Ám az intézkedések tovább folytatódtak, ezek pedig Gyurcsány szavaival szemben valójában húsbavágóak voltak, lényegében minden magyarnak egyaránt fájtak.

Már a megszorító csomag bejelentését követően országszerte több helyen tiltakoztak a Gyurcsány-kormány politikája ellen, ahol csak megfordult azon a nyáron a kormányfő, füttyel, bekiabálásokkal fogadták, és a felmérések is arról szóltak, hogy a korábban megroppanthatatlannak tűnő baloldali szavazótábor is kezd kiábrándulni, hiszen a beígért reformok helyett ők is csak megszorításokat kaptak szavazataikért cserébe.

Az óriási adóemelések miatt akkoriban a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) is közleményt adott ki, amelyben jelezte:

a több gyermeket nevelők jelentős része a családtámogatási rendszer átalakításával a vesztesek közé került, a most bejelentett intézkedések pedig további nehézségeket okoznak.

Ráadásul az intézkedések nemcsak a lakosságot, a bérből és fizetésből élő munkavállalókat, hanem a vállalkozásokat, a munkáltatókat is sújtották.

A munkaadók felvetéseire az Országos Érdekegyeztető Tanács 2006. június 15-i ülésén a miniszterelnök meglehetősen indulatosan, magából kikelve reagált:

El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!

Miközben a magyar emberek a gyurcsányi megszorításoktól szenvedtek, a miniszterelnök mindent elkövetett személyes imázsának javítása érdekében. Ekkoriban került fel a világhálóra az a videó, melyen a miniszterelnök otthonában egy zene dallamára táncra perdül, de 2006. nyarán szervezett egy „politikamentes” futást is a Margitszigetre, ahol mintegy húsz fő csatlakozott hozzá.

Az igazi lejtmenet, a tiltakozások következő, minden addiginál erősebb és határozottabb szakasza szeptember 17-én kezdődött meg, azután, hogy a Magyar Rádió az első részleteket sugározta a fentebb említett májusi kormányülésén elhangzott és aznap kiszivárgott beszédből.

AZ ŐSZÖDI BESZÉD KISZIVÁRGÁSA

A megszorítások miatt addigra már amúgy is feszült helyzet akkor robbant be igazán, amikor 2006. szeptember 17-én, vasárnap ismeretlenek CD-n eljuttatták Gyurcsány balatonőszödi záróbeszédének részleteit a sajtóhoz.

HAZUDTUNK REGGEL, ÉJJEL, MEG ESTE

Egy ország döbbent meg akkor, amikor a délutáni órákban először a rádióban, majd a televízióban is felhangzottak az elhíresült szavak, mondatok:

Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elk…rtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azontúl, hogy a sz…rból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit.

Majdnem beledöglöttem abba, hogy másfél évig úgy kellett tenni, minthogyha kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.

És ez csak néhány részlet a május 25-én elhangzott beszédből, melyben Gyurcsány Ferenc beismerte politikája kudarcát, illetve azt, hogy a 2006-os választásokat az ország valós helyzetének eltitkolásával, „trükkök százaival” nyerték meg.

A beszéd kiszivárgását követően azonnal tiltakozó megmozdulások, tüntetések sorozata vette kezdetét, amelynek résztvevői Gyurcsány Ferenc lemondását követelték.

A Parlament előtti Kossuth téren hamar többezresre duzzadt a tömeg, amely később megostromolta, majd rövid időre el is foglalta a Magyar Televízió székházát.

Mivel Gyurcsánynak esze ágában sem volt lemondani, nemcsak ő ragaszkodott a hatalomhoz, a kormányfői székhez, hanem abban a koalíciós pártok is megerősítették, ezért a következő napokban Budapesten és a vidéki városokban is folyamatosak voltak a tüntetések, melyek több helyen – főleg a főváros belső kerületeiben – erőszakba torkolltak, a gyurcsányi hatalom fegyveres erői láthatóan nem tudták kezelni a helyzetet. A tüntetőkkel szemben a rendőrség sok esetben indokolatlan brutalitással lépett fel, és ennek rengeteg tiltakozó, köztük számos békés szándékú ember is áldozatává vált, arra is többször volt példa, hogy az egyenruhások az eseményekben részt nem vevő, egyszerű járókelőket is megtámadták.