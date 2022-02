Összeállt a Gyurcsány-lista

Hónapok óta tartó civakodás után a baloldalon megegyezhettek abban, hogy miként nézzen ki a hatpárti választási lista. Az ATV.hu értesülései alapján tudni véli, hogy kik szerepelnek az első tizenöt helyen. A sort Márki-Zay Péter, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje vezeti, őt követi Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Jakab Péter és Fekete-Győr András, tehát az első öt helyen a baloldali előválasztáson induló pártok kormányfőjelöltjei szerepelnek. Ami figyelemre méltó, hogy mindegyikük ilyen vagy olyan módon, de kapcsolódik Gyurcsány Ferenchez és a bukott miniszterelnök politikájához. Dobrev Klára helyzete – mint a DK tagja és Gyurcsány Ferenc felesége – egyértelmű.

Márki-Zay Péter az elmúlt hónapokban a megszólalásaival többször bizonyította, hogy Gyurcsány elképzeléseit képviseli, elég csak arra gondolni – többek között –, hogy fizetőssé tenné az egészségügyet, valamint támadta a gyermekvédelmi törvényt és a hozzá kapcsolódó népszavazást is.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere 2002 és 2008 között, az MSZP–SZDSZ-kormányok idején a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadójaként dolgozott, továbbá a családi cége is több tíz millió forint értékű tanácsadói megbízást kapott a Gyurcsány-kormánytól.

Emellett már szinte nem is számít meglepőnek, hogy Karácsony Gergely tavaly októberben arról beszélt, hogy „hosszú azoknak a politikusoknak a listája, akik megpróbáltak megzsarolni, rajta van Gyurcsány Ferenc is”.

„Én Gyurcsány Ferenccel nem tudok közösséget vállalni”– nyilatkozta két évvel ezelőtt, közvetlenül megválasztása után Jakab Péter, a Jobbik elnöke, aki most már a Gyurcsány-lista negyedik helyén, biztos befutó pozícióban találhatja magát. Hasonló pálfordulást vitt véghez Fekete-Győr András, a Momentum exelnöke is, aki évekkel ezelőtt még úgy fogalmazott, hogy a DK elnöke „már igazán eltakarodhatna a közéletből”.

2020-ban viszont már azt mondta Fekete-Győr, hogy megbékélt Gyurcsány személyével.

A közös lista hatodik helyén szerepel Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, akivel kapcsolatban vannak olyan vélekedések, miszerint egy Gyurcsány-kompatibilis politikus. Ezt erősítheti, hogy Tóth Bertalan tavaly nyáron arról beszélt, hogy nem haragszik Gyurcsány Ferencre, miután a feltételezések szerint a DK átcsábította a szocialisták soraiból a párt korábbi elnökét, Molnár Gyulát. Ugyanakkor Molnár elmondása szerint Tóth Bertalan, Karácsony Gergely ls Gyurcsány Ferenc állapodott meg a sorsáról. A listán szerepel a szocialisták budapesti elnöke, Molnár Zsolt is, aki korábban szintén elismerte, hogy Gyurcsány Ferenc is fontos szereplője a baloldali együttműködésnek.

Ugyancsak a Gyurcsány-lista elején szerepel Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője is, aki szintén megértő a DK elnökével, mivel pár hónapja kijelentette, hogy Gyurcsány Ferencre szükség van a baloldalon.

Lapunk a minap számolt be – ugyancsak az ATV.hu értesülései alapján – a baloldali közös lista első 45 helyének a megoszlásáról: DK – 14; Jobbik – 12; Momentum – 8; MSZP–Párbeszéd – 8; LMP – 3. Mindez Gyurcsány Ferencék és a Jobbik brutális erőfölényét igazolja a baloldalon. Érdekes, sokatmondó epizód:

a jelek szerint Márki-Zay Péter hiába kérte Gyurcsány Ferencet, hogy a kampányban húzódjon hátra, a DK elnöke „Itt a Feri” címmel önálló korteskedésbe kezdett. Ez azt jelenti, hogy a baloldal vezére már teljesen vállalhatatlannak tartja Márki-Zay Pétert, és újra nyíltan hirdeti, ő a főnök a baloldalon, Márki-Zay csak egy utánzat. Mindez egyértelműen igazolja a „mini Feri” plakátok létjogosultságát.

Elkészült a Gyurcsány-lista Gyurcsány visszatéréséhez. Pontosan, ahogy azt Gyurcsány Ferenc két éve megrendelte, saját visszatéréséhez mára elkészült a Gyurcsány-lista – reagált a Fidesz közleménye a baloldali választási listáról kiszivárgott hírekre. Mint írják, Gyurcsány Ferenc a 2009-es bukása óta saját visszatérésén dolgozik, mára maga alá gyűrte az egész baloldalt: a legnagyobb baloldali párt elnöke bedarálta az MSZP-t, a Párbeszédet, az LMP-t, a Jobbikot, mindegyik élére gyenge vezetőket ültetett, majd közös listaállításra vette rá őket, hogy növelje az esélyét a hatalom megszerzésére. – A Gyurcsány-lista élén egy súlytalan miniszterelnök-jelölt áll, akitől Gyurcsány könnyedén megszabadulhat, őt Gyurcsányné követi, majd a Gyurcsány kedvéért saját pártjukat is elárulók: a balfék főpolgármestertől kezdve a fasisztákon át a kommunistákig – tették hozzá. Továbbá kiemelték, hogy Gyurcsány akarata szerint az ő pártjából kerültek fel a legtöbben a listára. Gyurcsány Ferenc évértékelőjén már be is jelentette, hogy készen áll a visszatérésre. Aki április 3-án a baloldali Gyurcsány-listára szavaz, az Gyurcsány visszatérésére szavaz.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: MTI/Mohai Balázs)