Az ElkXrtuk lett 2021 legnézettebb magyar filmje

A közlemény kitér arra is, hogy az ElkXrtuk pro és kontra a legtöbb indulatot, véleményt kiváltó film volt, amiről még azoknak is van markáns véleményük, akik nem látták. Korábban a portál is beszámolt arról, hogy a Google szerint a film kategóriában a magyarok az ElkXrtuk kifejezést gyakran keresték, a keresések között a második helyen végzett a Venom 2 után.

A közlemény azt is írja, hogy az El a kezekkel a Papámtól! című film lett a legjótékonyabb családi film, mivel a film egész stábja csatlakozott a Cipősdoboz Akcióhoz és jótékonysági árverésre bocsájtották a film jelmezeit és relikviáit.

Az Ecc-pecc lett a legrövidebb idő alatt készült tévéfilm, a forgatás csupán tíz napig tartott.

A Béke lett a legtöbbször újrakezdett dokumentumfilm, mert a forgatást a járványhelyzet miatt többször kellett halasztani. A Kék róka lett a legszenvedélyesebb és a legromantikusabb tévéfilm, Az énekesnő lett a legkevesebb színes kockát tartalmazó tévéfilm, míg a Cellamesék lett 2021 legtöbb történetet feldolgozó minisorozata.

Mint írják, a 2022-es év a szerelem éve lesz a Megafilm életében, ugyanis elkezdődnek Molnár Ferenc legismertebb szerelmi történetének, a Liliomnak az előkészületi munkái.

