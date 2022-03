Életfogytiglanra ítélték Szilágyi István fiát

Bár az ítélet nem jogerős, de Sz. Péter legkorábban huszonöt év után bocsátható szabadlábra, tíz évre eltiltották a közügyektől és a korábbi két év felfüggesztettet is le kell töltenie, emellett kétmillió bűnügyi költséget is meg kell fizetni – írja a Blikk.

A tárgyalási nap a szakértők meghallgatásával kezdődött, illetve felsorolták, hogy milyen sérüléseket szenvedett Szilágyi István, a színész kötőhártyája bevérzett, az arckoponyáján szilánkos törések voltak, az orrcsontja törött volt, a bordája eltört, s tizenöt-húsz ütés is érhette a színészt. A szakértők megállapították, hogy a bordatörés keletkezhetett a halált megelőzően, vagy akár beállta után közvetlenül is, a színész a többi sérülése még akkor szerezte, amikor életben volt. A bántalmazás több percen át tartott, de akár fél óra is lehetett.

Miután a bizonyítási eljárás befejeződött, az ügyész megtartotta a perbeszédet, amelyben kiemelte, hogy bár a vádlott nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt, és így megbánást sem tanúsított, a bizonyítékok egyértelműen arra utalnak, hogy ő végzett az édesapjával. A tárgyalás végén megszólalt maga Sz. Péter is:

Legalább egyszer szembesítettek volna minket az édesanyámmal, akivel mást vallottunk. Amikor megtörtént ez az eset… én pánikba estem attól, amit apám csinált. Nem tudom, mi történt, ért-e engem ütés vagy sem, de a földön keltem fel. Borzasztóan sajnálom ezt a történetet így, ahogy van, de nem tudok vele mit kezdeni. Megütöttek, elveszítettem az eszméletemet, nem tudom…

– fogalmazott.

A vádhatóság szerint a fia, Sz. Péter még 2020 májusában otthonukban, brutális módon, különös kegyetlenséggel agyonverte egy kalapáccsal.

A cikk ide kattintva érhető el.

Borítókép: Szilágyi István (Fotó: Wikipédia)