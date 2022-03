Németh Szilárd: A Magyar falu program a vidékfejlesztés csúcsa

– A 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök által meghirdetett Magyar falu program lehetővé tette, hogy a vidéken élők semmiben ne szenvedjenek hiányt

– jegyezte meg a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Somogy megyei Őrtiloson a program részeként megvalósított 110 millió forintos közútfejlesztések átadóján. Kifejtette, hogy a vidéki élet ennek köszönhetően immár népszerűbb a nagyvárosinál. Ezeknek a támogatásoknak a hatásai a falvak népességnövekedésében is tetten érhetők.

– A gazdaságélénkítést, a közlekedési lehetőségeket egyaránt segíti a Magyar falu program, de a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) révén „új életeket is hoz a faluba” – fogalmazott Németh Szilárd.

Szászfalvi László (KDNP), a térség országgyűlési képviselője szerint a vidék megerősítése a nemzet megerősítését is jelenti. Továbbá történelmi jelentőségűnek nevezte a Magyar falu programot, amelyből a városban többek között utakat tesznek rendbe, falubuszt vásárolnak és felújítják a kultúrházat is. Őrtilos polgármestere, Kelei Zita (független) is méltatta a támogatással elért eredményeket, például az öt kilométeres útszakasz rendbetételét, amellyel így egyszerűbbé vált a helyi vállalkozások, őstermelők és turisztikai látványosságok megközelítése.

Borítókép: Németh Szilárd (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)