Orbán Balázs: Célunk az orosz energiától való függetlenedés

– Az elmúlt 12 évben azt a politikát folytattuk, hogy bármilyen irányból is adódna alternatív szállítási útvonal,

a belső rendszerünket felkészítettük az onnan érkező földgáz fogadására

– fejtette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Portfóliónak adott interjújában. Orbán Balázs hozzátette, hogy az energiapolitikai terén a rendszerváltás óta működő kormányok közül az Orbán-kormány intézkedett a legtöbbet a mozgástér bővítésének érdekében. Továbbá kiemelte, hogy az orosz energiától való függőség egy elérendő célja a magyar gazdaságnak, azonban

ez a folyamat évtizedekig is eltarthat.

Orbán Balázs interjúban a Paks II beruházásról viszont azt mondta; nincs alternatívája, hiszen a magyar áramellátás negyven százalékáért a jelenleg működő paksi blokkok felelnek.

A paksi beruházás, a földgázszállítások azonnali leállítása nem lehet opció – szögezte le a most Oroszország ellen kilátásba helyezett szankciók kapcsán. Kijelentette, hogy

a gázcsapok elzárását követelők nincsenek tisztában azzal, hogy ennek a lépésnek súlyos ára lenne: már rövid távon ellátási problémák jelentkeznének mind a lakosságnál, mint a vállalatoknál, ugyanis alternatív források nem állnak rendelkezésre.

Orbán Balázs üdvözölte, hogy a környező országok végre elismerik Magyarország energiapolitikájának sikerét.

– Évek óta küzdünk azzal, hogy sorba jönnek a liberalizációs tervek, leginkább az energialobbi hatására, és ha ezek átmentek volna Brüsszelen, rá kellett volna engedni a piaci árakat a lakosságra, és meg kellett volna szüntetni a hatósági árszabályozást. A magyar baloldal az elmúlt ciklusban ezt többször követelte a parlamentben – mutatott rá az államtitkár a rezsicsökkentéssel kapcsolatosan.

– Amit most kimondtak az európai állam- és kormányfők, az ennek az ellenkezője, és ez számunkra kifejezetten megnyugtató – mutatott rá Orbán Balázs.

– A baloldal eltörölné a rezsicsökkentést a mostani formájában, mi viszont megtartanánk

– jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.

Az Európai Unió szerinte igazságtalan politikájáról az államtitkár elmondta, rendkívül amorálisnak tartja, hogy pont Lengyelországtól és Magyarországtól vonnak el forrásokat, amelyek a legtöbb menekülőt fogadják be. Orbán Balázs velük kapcsolatban kifejtette, hogy Magyarország készen áll a munkaerőpiacra való bevonásukra, hiszen Magyarország kormánya a munkában hisz, nem pedig a segélyben. Mindenki képessége szerint fog tudni dolgozni Magyarországon.

Az üzemanyagellátás terén már nincsenek fennakadások, nincs ok a pánikkeltésre – nyugtázta a politikus, aki a benzinárstop mellett is kiállt, mint mondta, a kormány a hatósági árat összesen hat hónapra vezette be, ennek lejárta után kell majd dönteni a továbbiakról.

A háborúval kapcsolatban továbbra is hangoztatta a magyar kormány álláspontját, miszerint elítéli az orosz agressziót, célja megvédeni Magyarország békéjét, biztonságát és gazdaságát.

A teljes interjút itt lehet elolvasni.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: Kurucz Árpád)