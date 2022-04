Újabb bombariadók voltak országszerte

Péntek délután is folytatódtak a sorozatos bombariadók: ki kellett üríteni többek között bevásárlóközpontokat az ország több helyszínén, valamint a fővárosban a népligeti buszpályaudvart és a Szépművészeti Múzeumot is.

Bombafenyegetés érte egyebek mellett a Szeged Plázát, a Győr Plázát, a budapesti Corvin Plázát is. A bevásárlóközpontok többségét azóta már megnyitották. Délután a Kerepesi úti Arena Mall bevásárlóközpontot is bombafenyegetés ért, az ott működő Cinema City Arena azt közölte, hogy „technikai okok miatt” ki kellett üríteniük a mozit, a vetítések elmaradnak vagy félbeszakadtak.

A bevásárlóközpontok mellett délelőtt bombariadó volt a népligeti buszállomáson is, amelyet egy időre le kellett zárni.

A Voláninform azt közölte, hogy az autóbuszok további intézkedésig a Népliget sarkából, a metrópótló buszok Kőbánya-Kispest irányú megállóhelyéről indulnak. Ugyanakkor a Szépművészeti Múzeumot is ismét bombafenyegetés érte.

Mint arról korábban írtunk, a héten sokadszor riasztják bombafenyegetéshez a rendőröket: már csütörtökön a Szépművészeti Múzeumban volt bombariadó, kedden pedig több fővárosi és vidéki plázában, mint a Mammutban, az Aréna Plázában, a Westendben, a MOM Parkban és az Allee-ban is. Bombariadó volt a Debrecen plázában, Győrben két plázában, Szegeden és Miskolcon is. Akkor a hatóság azt közölte: megtették a szükséges intézkedéseket, és elkezdték felkutatni az elkövetőt. Úgy tudni, az ügyben nyomozást indítottak közveszéllyel való fenyegetés gyanújával. Sajtóhírek szerint a támadók minden esetben e-mailben küldték el a fenyegetést. Korábban március végén is volt az említettekhez hasonló bombariadó bevásárlóközpontokban.

