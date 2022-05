Jelentősen átalakul a kormány szerkezete

Orbán Viktor szerint olyan kormányt kell alakítani, amely ezekkel a veszélyekkel szemben képes megvédeni Magyarországot. Minden miniszterrel és államtitkárral négy évre állapodok meg, megköszöntem mindenki munkáját, most pedig új kormányt alakítunk – szögezte le a miniszterelnök, hozzátéve: az új kormányban való részvételre nem teremt jogalapot az, hogy valaki benne volt az előző kormányban.

A kormány tagjának lenni nem állás, hanem hivatás és szolgálat – fogalmazott a miniszterelnök, kijelentve,

jelentősen át akarja alakítani a kormány szerkezetét.

Teljesen más miniszteri szerkezetben áll föl az új kormány és új embereket is terveznek bevonni. Sok és mélyreható változásokra kell számítani – tette hozzá. A kormányfő elmondta azt is, hogy a világ változásához a kormányzati szerkezetnek és a személyi döntéseknek is alkalmazkodnia kell. Úgy látom, hogy legkésőbb május végére be tudom mutatni a közvéleménynek a leendő kormány tagjait – tájékoztatott Orbán Viktor.

Arról is beszélt, az eddig felkért miniszterek közül van, akivel már meg tudott állapodni és van, akivel nem, de kéretni senkit nem kell, hiszen nincs annál nagyobb megtiszteltetés, mint Magyarország kormányának tagja lenni, ami egyben a legnagyobb felelősség is. A parlamenti eskütételére várhatóan május 16-án kerül sor, utána, május 20. és 30. között reméli, hogy be tudja mutatni új kormánya tagjait a Parlamentben – zárta a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (k), illetve a Fidesz és a KDNP országgyűlési frakcióinak képviselői az új Országgyűlés alakuló ülésére mennek Budapesten 2022. május 2-án. A kormányfő mellett jobbra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, balra Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, mögötte Kósa Lajos, fideszes országgyűlési képviselő és Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője (takarásban) (Fotó: MTI/Benko Vivien Cher)