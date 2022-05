Orbán Viktor: Brüsszel olajembargós javaslata felér egy atombombával

Nemzeti érdekek helyett egységes szabályokat akar létrehozni az Európai Bizottság, ami támadást jelent az európai egységre nézve – mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. A kormányfő az Európai Bizottság elnökének szankciókkal kapcsolatos javaslataira reagálva úgy fogalmazott, több gond is van a javaslattal,

de a legnagyobb probléma, hogy a nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyása miatt veszélyt jelent az európai egységre.

A kormányfő elmondta, korábban abban állapodtak meg a kormányfők, hogy minden országnak szuverén joga, hogy milyen energiamixet alkalmaz, a kialakult konszenzust csak a tagállamok egyhangú megegyezésével lehet megváltoztatni.

A miniszterelnök rámutatott, hogy az új olajellátási rendszerre történő átállás több szempontból is kedvezőtlen megoldás. – Először is ide kell jönnie az olajnak. Van lehetőség arra, hogy nem keletről, hanem délről, Horvátországból érkezzen hazánkba az olaj, de ehhez nekik is egy szakaszon jelentősen meg kell növelniük a csőkapacitásukat. Ennél is fontosabb viszont, hogy Magyarországon finomító működik, amelyet kifejezetten az orosz olajra terveztek. A szakemberek is megerősítették, hogy ehhez át kell alakítani a finomítókat, ami több száz milliárd forintnyi kiadást jelentene hazánknak. Az átalakítás után pedig jön az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni az átfinomított olaj.

Az unió tehát azt kéri tűnik, hogy költsünk el több száz milliárd forintot egy finomító átalakítására, ami után az ide érkező olaj drágább lesz mint a mostani helyzetben – magyarázta Orbán Viktor.

Mint mondta, ha azt látjuk, hogy olyan javaslat születik, ami megfelel a magyar érdekeknek, akkor szívesen tárgyalunk majd. Amíg viszont a magyar kérdés nincs megoldva, addig nincs magyar igen, a bizottság javaslatai jelenleg elfogadhatatlanok magyar szempontból – szögezte le.

A miniszterelnök közölte, hogy a rezsicsökkentést megvédéséért folytatja a harcot.

Ha ezt most elfogadtuk volna, akkor a rezsicsökkentésnek vége lett volna. Ha nem oldják meg a magyar kérdést, és bevezették volna az olaj-és gázembargót, akkor vége lenne a rezsicsökkentésnek. Ez egy harc a rezsicsökkentés érdekében

– jegyezte meg, „szóval vissza a feladónak” – hangsúlyozta Orbán Viktor azt illetően, hogy a bizottság javaslatát postafordultával visszaküldte. Hozzátette, amit most a bizottság elnök asszonya kezdeményezett, egy olyan helyzetet idézhet elő, hogy egész egyszerűen nem lesz Magyarországon üzemanyag, és nem lesz jó néhány olajból származó, az ipar számára fontos származéktermék sem.

A bizottság javaslata ebben a formájában felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával

– hangsúlyozta.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy az eddig bevezetett szankciók nagyobb károkat okoznak az európai gazdaságoknak, mint Oroszországnak.

– Én a legjobb meggyőződésem ellenére, de még a magyar érdekek szempontjából kivédhető módon a szankciók első öt csomagjára hajlandó voltam igent mondani, de az első alkalommal is világossá tettük, hogy lesz egy vörös vonal. Ne jöjjenek el odáig, mert ott már nem tudunk egyetérteni velük, ez az energiaembargó – fejtette ki Orbán Viktor, majd úgy folytatta, persze tovább jöttek és átlépték ezt a vonalat.

Emellett van még egy másik elem is, amiben a miniszterelnök úgy érzi, hogy Magyarországnak, ha kell, akkor a nyílt vitáig el kell mennie. Ez a 6. szankciós csomagnak az az eleme, amely az orosz ortodoxok vezetőjét, Kirill patriarchát is a szankciós listára akarja tenni.

A kormányfő elmondta, kapott is egy levelet a magyarországi ortodoxok gyülekezetétől és közösségétől, amely megkér arra, hogy ez ellen mindent tegyek meg. Ez érinti a magyarországi közösségek vallásszabadságának kérdését, amely szent és sérthetetlen.

Borítókép: miniszterelnöki rádióinterjú a Kossuth Rádióban (fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)