Magyarország lehet a konzervatív reneszánsz kiindulópontja

– A 2002-es választási vereség óta a magyar jobboldal felismerte, hogy tovább kell építkeznie. Ennek meg is lett az eredménye, a CPAC Hungary külföldi meghívott előadói és vendégei csodájára jártak az utóbbi évtized konzervatív építkezésének Budapesten – fogalmazott Törcsi Péter. – Az egyik legmeghatározóbb élmény Orbán Viktor miniszterelnök előadása volt, az általa megfogalmazott 12 pontos sikerrecept a külföldi vendégek és előadók számára is emlékezetes marad, magukkal vitték útravalóként hazájukba – tette hozzá Párkányi Eszter. – Azért sikeres a magyar jobboldal, mert nem áll be a sorba akkor, amikor a nemzeti érdeket kell képviselni. Ehhez meg is van a szükséges társadalmi felhatalmazás a magyar jobboldal mögött – hangsúlyozta Törcsi Péter.