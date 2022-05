Százötven év után hazatért a Néprajzi Múzeum

Délután két órakor nagyszabású kiállításokkal nyitotta meg kapuit Európa egyik legkorszerűbb etnográfiai intézménye, a Néprajzi Múzeum. A Liget-projekt keretében megvalósuló ház az intézmény történetének első olyan otthona, melyet néprajzi múzeumi célra alakítottak ki, ráadásul a korábbi – Kossuth téri – kiállítóhelyhez képest háromszor nagyobb tér áll rendelkezésre a páratlanul gazdag gyűjtemény bemutatására.

A Néprajzi Múzeum rögtön három különleges kiállítással is várja a látogatókat. A múzeum első időszaki kiállítása Megérkeztünk címmel nyílt meg. A kiállítás címe a múzeum sikeres jelenére utal, hiszen a Néprajzi Múzeum 150 év után érkezett meg, érkezett haza a Városligetbe.

Kerámiatér. (Fotó forrása: Városliget Zrt.)

Ugyancsak az épülettel egy időben, több mint félezer négyzetméteren nyílt meg az interaktív és látványos Zoom tér is, ahol egyebek mellett a világon fellelhető legrégebbi, 1673-as székelykapu, egy fatörzsből faragott, hétméteres bödönhajó, valamint az Ősrobbanás elnevezésű monumentális vitrin tekinthető meg. Ezek mellett pedig

különleges látványt nyújt az épület főlépcsője mellett a negyven méter hosszan elhelyezkedő, mintegy négyezer műtárgyat felvonultató Kerámiatér is.

Az új épület újdonsága a MÉTA (Múzeum, Élmény, Tudás, Alkotás) – Múzeumpedagógiai tér is, ahol a foglalkozások résztvevői számos ismerettel gazdagodhatnak. Végül a Néprajzi Múzeum földszintjén kapott helyet a Városliget új látogatóközpontja is, ahol a megújuló Liget valamennyi fejlesztéséről információkat kaphatnak a vendégek, és jegyeket is vásárolhatnak park intézményeinek programjaira.

A Néprajzi Múzeum ezen a héten keddtől vasárnapig hosszabbított nyitva tartással, este 8 óráig látogatható.

Cikkünk frissül...

Borítókép: Az új Néprajzi Múzeum (Fotó: Városliget Zrt.)