A kánikulát országszerte záporok szakíthatják meg

Nagyrészt felhőtlen, napos idő várható. A késő délutáni óráktól nyugat felől magasszintű felhőzet sodródhat fölénk, később egy hidegfront szakadozott felhőzete is eléri hazánkat. Késő délután, estefelé a nyugati határvidéken fordulhat elő helyenként zápor, zivatar – írja a Met.hu.

A délnyugati szelet többfelé élénk lökések kísérik, majd a front érkezésével északnyugatira fordul a légmozgás, és már erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű.

Forrás: Met.hu

A szakadozott frontális felhőzet továbbhalad kelet, délkelet felé, reggelre a keleti határt is elhagyja, mögötte csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. Késő este a Dunántúl keletebbi területein is előfordulhatnak záporok, zivatarok, majd nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében, valamint a Tiszántúlon lehet kevés helyen számítani reggelig záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, nagy területen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul, de a szélvédettebb északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb is lehet.

