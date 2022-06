A szocialistákra nem, a kormányra viszont számíthatnak a magyar emberek

Harangozó Tamás (MSZP) az azonnali kérdések órájában arról beszélt, hogy iskolákat zárnak be a tanár- és gyerekhiány miatt, kórházi osztályokat zártak be az orvos-, nővér- és pénzhiány miatt, illetve rendőrök mondtak fel, miután lejárt az erre vonatkozó moratórium.– Tényleg nem érdekli önt sok százezer ember sorsa, hogy az állam már nem tudja az alapvető feladatait sem ellátni?

– kérdezte Harangozó.

Válaszában Orbán Viktor kitért arra, hogy most hétvégén Harangozót a körzetében 55-35 arányban győzte le a Fidesz képviselője, ami azt mutatja, hogy a kormány szavának még arrafelé is van hitele. A miniszterelnök közölte: a pedagógusok a következő három évben biztosan kapnak majd 10-10-10 százalékos emelést. Ha pedig a gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, akkor az ennél is magasabb lehet. Az elmúlt négy évben az ápolónők hetvenszázalékos béremelésben részesültek, az orvosoknak pedig a valaha volt legnagyobb emelést adták az elmúlt másfél évben. Ennek utolsó részletét jövő januárban fizetik ki a megállapodás szerint – tette hozzá.

A rendőrséggel kapcsolatban a miniszterelnök hangsúlyozta: azt a Gyurcsány-kormány le, Pintér Sándor viszont újjáépítette.

Orbán Viktor végül úgy fogalmazott: készséggel elhiszi a szocialisták szándékait, de akkor miért vettek el egyhavi pénzt a rendőröktől, a pedagógusoktól és miért zártak be iskolákat. – Egy dolog biztos, önökre nem, ránk viszont számíthatnak a magyar emberek– zárta szavait a miniszterelnök.