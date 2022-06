Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket meg hagyják békén!

Több orgánum odáig ment, hogy már rasszistának bélyegezte meg a fiatal lányokat és fiúkat. Azért, mert piros-fehér-zöld színekben szurkoltak a magyar válogatottnak, valamint talán túl hangosak voltak az érzékeny brit füleknek. Amikor pedig letérdeltek a sípszó elhangzása előtt az angol játékosok, a jelenet jó pár gyerekből nevetést és pfujolást váltott ki − írja a 888.hu.

A Magyar Labdarúgó-szövetség a Facebook-oldalán kiposztolt egy videót a helyszínen szurkoló gyerekekről, akiktől a brit sajtó „összepiszkította magát”.

Több ismert személy is a védelmébe vette a fiatalokat a közösségi oldalukon. Közéjük tartozik Menczer Tamás országgyűlési képviselő is, aki a következőt írta:

El a kezekkel a magyar gyerekektől!

Majd így folytatta:

1. Nem kell aggódni, a magyar gyerekek tudnak viselkedni, és pontosan tudják, mi értékes.

2. Most azt a kérdést ne feszegessük, hogy hogy akar egy kontinens megerősödni, ha már gyerekektől is képes rettegni…

3. A hivatásos rettegők vigyázó szemeiket inkább Londonra és Párizsra vessék, ott láthatnak rendbontó tömegeket, felnőtteket, akik a szervezők és rendvédelmi erők teljes hiányában vagy ezek asszisztálása mellett azt csinálnak, amit akarnak. Aztán alig lehet az Eb-döntőt és a BL-döntőt megrendezni.

4. A magyar gyerekek látták az angolok legyőzését, és ez a lényeg, közösségi élmény, örök emlék. És hátha többen akarnak majd emiatt focizni is.

5. Ami pedig az értékeket illeti, a magyar gyerekektől nem kell félni, és félteni sem kell őket. Ők egy józan észre épített jövőt jelentenek. Magyarországnak mindenképpen. De nem biztos, hogy kizárólag Magyarországnak.