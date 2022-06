Az LMP szerint lejárt az olcsó benzin korszaka

– Abban nincs vitánk a kormánnyal, hogy egy súlyos energiaválság közepén vagyunk, azzal kapcsolatban viszont már nagyon is van, hogy azt hogyan kezeli a kabinet – mondta napirend előtt Kanász-Nagy Máté. Az LMP képviselője szerint hosszú távon nem lehet a környezetszennyező fosszilis energiahordozókra és a keleti függésre alapozni, ezért pártja nevében azt javasolta a kormánynak, hogy oldja fel a szélerőművek telepítésére vonatkozó tilalmat, indítson mielőbb országos épületszigetelési programot, illetve, hogy vezesse be a közösségi közlekedésre vonatkozó klímabérletet. Utóbbival kapcsolatban Kanász-Nagy Máté úgy fogalmazott, „ az olcsó benzin időszaka, korszaka lejárt, ezt nyilván nagyon jól tudják, benzinárstoppal csak ideig-óráig lehet elfedni ezt a problémát”.

– A magyar kormánynak rendkívül fontos a környezetvédelem és a klímavédelem ügye. Éppen ezért az elsők között meghatároztuk azt, hogy 2050-re elérjük a teljes klímasemlegességet – mondta válaszában Koncz Zsófia.

Mint az államtitkár kifejtette: a klímavédelmi akcióterv keretében többek között 2030-ig meghatszorozzuk a naperőművek kapacitását, támogatjuk az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát. – Bevezettük a zöld államkötvényt, és a kormány vállalja, hogy az ebből befolyó pénzt csak klímabarát programokra fordítja – mondta Koncz Zsófia hozzátéve, hogy hazánkban az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás az európai uniós tagállamok között a hatodik legjobb érték.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány elsődleges célja a családok védelme, az energiaellátás stabilitása, és ezen túl pedig a közösségi közlekedésnek is a népszerűsítése, támogatása. – Ennek érdekében 2022. május 25-én országos hatáskörű közlekedésszervezőként megalakult a Nemzeti Közlekedési Központ, amelynek feladata a közösségi közlekedési menetrendek összehangolása és a tarifarendszereknek az egységesítése – közölte.

Koncz elmondta azt is: a közelmúltban jelentős vasútfejlesztés kezdődött, a kormány 2018-ban 93 milliárd forintot, 2022-ben pedig már 130 milliárd forintot fordít a hazai vasúti pályahálózat felújítására és karbantartására. A Volánbusz társaságnál szintén nagyarányú jármű-fiatalítási programot indítottak, ami a közel 6500 darabos járműpark frissítését jelenti, de 2010 óta mintegy 1850 kilométer új kerékpárút is épült, ezen túl pedig kijelöltek mintegy 2000 kilométer turisztikai útvonal is. – Összességében nagyon fontos számunkra a közösségi közlekedés fejlesztése, népszerűsítése, ebben kérjük a támogatásukat – zárta szavait az államtitkár.