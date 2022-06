Érzékenyít az ELTE egyik kara, több tízezren szólalnak fel ellene

Hallgat a sajtó, hallgat a dékán

A családvédő szervezetek kezdeményezését a liberális sajtó elhallgatta, a petíció bejelentésétől cikkünk megjelenéséig a liberális lapok felületein nem jelent meg arról szóló cikk. Hallgatásba azonban nem csak ők burkolóznak:egyelőre nem hajlandó reagálni a kurzust képzési kínálatába felvevő intézmény sem. Az ügyben ugyanis természetesen megkerestük a képzésnek otthont adó kart is. Többek között azt kérdeztük dr. Márkus Évától, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar dékánjától, hogy miért tartották fontosnak ilyen képzés indítását a kar berkein belül, valamint azt is megkérdeztük, a jövőben is folytatódik-e a botrányos hírű kurzus. A Mandiner kérdéseinkre közel két hét elteltével sem érkezett semmilyen válasz, a dékáni hivatal nem méltatta válaszra szerkesztőségünket. Hasonlóan jártak a kezdeményezők is, akik személyes találkozó lehetőségét kérték dr. Márkus Évától. A dékán közvetlen munkatársai arra kérték a Védett Társadalom Alapítvány és a CitizenGO Magyarország vezetőit, hogy kérésüket elektronikus formában küldjék el a dékáni hivatal számára, arra hivatkozva, hogy Márkus Éva sem telefonon, sem személyesen nem elérhető, majd az ő levelüket ugyanúgy megválaszolatlanul hagyták, mint a Mandinerét. Az ELTE TÓK állami fenntartású egyetem karaként az adófizetők pénzéből működik.

