Konzervatív érdekvédelmi szervezetek emelnek szót az ELTE érzékenyítőkurzusa ellen

Mint írják, az immár másodjára elindított ingyenes képzésről korábban egy pedagógus testvérpár rántotta le a leplet, akik szintén részt vettek a foglalkozásokon. Szekeres Éva és Katalin tapasztalatai szerint

az ELTE kurzusa a radikális genderideológián alapult, így több helyen a stabil férfi-nő kategóriával szemben foglalt állást.

A szexuális orientáció elemzésekor a hagyományos típusba sorolták a heteroszexualitás mellett a homoszexuális, a biszexuális és a leszbikus irányultságokat is, a Pride felvonulást az érdekérvényesítési küzdelem egyik lehetséges színtereként állították be, valamint a Leszbikus Labrisz Egyesület és a Szimpozion Egyesület Melegség és megismerés című iskolai érzékenyítési programját is elismerő szavakkal illették. Mindezek tetejébe pedig olyan tanácsokkal látják el a pedagógusokat, amelyek követése veszélyeztetheti a magyar köznevelési rendszerben részt vevő gyermekeket. A képzés tananyaga szerint ugyanis

nagyon nehéz megmondani valakiről egészen kiskorában, hogy transznemű, vagy csak nem a sztereotípiáknak megfelelően viselkedik. Éppen ezért mindenképpen érdemes hagyni szabadon kísérletezni a nemi megjelenítésmódokkal

– részletezik a petícióban.