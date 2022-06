Hollik István: Elég a brüsszeli és a hazai baloldal őrült ötleteiből!

A Fidesz szerint Brüsszel és a baloldal sem képes felfogni, hogy a jelenlegi, háborús inflációtól és energiaválságtól sújtott helyzetben az elhibázott szankciós politika nem megoldás, hanem csak tetézi a bajt – erről beszélt Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

Hollik István kifejtette: miközben Európa egyre nagyobb mértékben szenved a háborús inflációtól és az egyre súlyosbodó energiaválságtól, a brüsszeli és a hazai baloldal egyre „képtelenebb” javaslatokkal áll elő. A kormánypárti politikus példaként hozta Tüttő Kata főpolgármester-helyettest, aki arról nyilatkozott, hogy a háborút a lakosság energiafogyasztásának drasztikus csökkentése állíthatja meg.

A Fidesz kommunikációs igazgatója megjegyezte: „a tengerparti luxusnyaralásáról és lovaglásáról elhíresült” Tüttő Kata az átlagos háztartásoknak is szánt „egy-két képmutató intelmet”, többek között azt, hogy fogyasszanak kevesebb energiát, mérsékeljék az autóhasználatot és gondolják újra az otthoni fűtési, hűtési, főzési szokásokat.Hozzátette: Bősz Anett frissen kinevezett főpolgármester-helyettes is azt javasolta, hogy az emberek hagyják maguk mögött az autót, és üljenek át a tömegközlekedésre.

Hollik István szerint a főváros baloldali politikusai emellett spórolnának a távfűtésen, a budapesti tömegközlekedés üzemanyag- és villanyfogyasztásán, de még a közvilágításon is.

Kijelentette: sem a brüsszeli, sem a hazai baloldal nem képes felfogni, hogy az elhibázott szankciós politika nem a megoldás, hanem csak tetézi a bajt. Egyedül a béke képes letörni a háborús inflációt – szögezte le a kormánypárti politikus, aki pártja nevében azt üzente a baloldal brüsszeli és hazai politikusainak, hogy „elég az őrült ötletekből”.

Hollik István hangsúlyozta azt is: nem fogják engedni, hogy a magyarokkal fizettessék meg a háború árát, továbbra is megvédik a rezsicsökkentést, és nem engednek semmi olyan szankciónak, ami a magyar gazdaságot és a magyar emberek megélhetését veszélyezteti.

Borítókép: Hollik István (Fotó: Kovács Attila)