Közös európai fellépésre van szükség a nagy, digitális cégek ellen

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője a miniszterelnökhöz intézett azonnali kérdésében elmondta, szerinte a kormány sokszor nem beszél a lényegről. Bár pártja örül a vármegyék és főispán elnevezések újbóli bevezetése ötletének, meg is fogják szavazni, annak azonban már kevésbé, hogy a Mi Hazánk különadókkal kapcsolatos javaslatát nem fontolja meg a kormány. Toroczkai szerint 372 milliárd forint takarítható meg a kormány számára, amelyből akár a pedagógusok, rendőrök, egészségügyi dolgozók fizetését is lehetne emelni. A Mi Hazánk digitális adót vezetne be, kérik, hogy a kormány menjen neki a „disznófejű nagyuraknak”.

Orbán Viktor válaszában új kezdetnek nevezte, hogy Toroczkai Lászlóval vitatkozhat a parlamentben. Mint fogalmazott, reméli, a párt nem úgy végzi, mint a Jobbik, amely Gyurcsány Ferenc hóna alá került.

A kormányfő tisztázta: extraprofitadót csak azokra a területekre tudnak kivetni, amelyek jogilag engedélyezettek, a koncesszióval szabályozott területek nem ilyenek.

Mint mondta, keresik a megoldást, hogy a nagy nemzetközi digitális cégek ne húzhassák ki magukat az adózás alól.

Ezen a téren az Európai Uniónak együtt kell fellépnie, ha ez így lesz, akkor talán lesz digitális adó

– tette hozzá.

Toroczkai László azt is felvetette, hogy a migráció ellen védekező rendőröknek adjanak több fizetést és nagyobb hatáskört a menekültekkel kapcsolatos drasztikusabb fellépés érdekében.

A kormányfő viszontválaszában úgy reagált, valóban sok a munka még ezzel kapcsolatban, pláne hogy a szomszédban háború is zajlik, így a menekültek feltartása nagy energiákat emészt fel. A határvédelem éppen ezért a kormány kiemelt területe lesz a jövőben – fogalmazott.

Borítókép: Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke (középen) beszél, mögötte Dúró Dóra elnökhelyettes (balra) és Apáti István független országgyűlési képviselő (jobbra) a párt választási eredményváró rendezvényén, a Budapest Kongresszusi Központban az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án (Fotó: MTI/Kovács Tamás)