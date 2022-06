Novák Katalin: Minden magyar ember képviselete a feladatom

A beszélgetést kezdetén a köztársasági elnök leszögezte: köztársasági elnökként minden magyar ember képviselete a feladta, ezért azokhoz is szeretne eljutni, akiket a Telex felületén keresztül tud megszólítani. Majd megköszönte a magyar labdarúgó-válogatottnak az angol–magyar meccsen nyújtott teljesítményt és elárulta: még mindig nem ocsúdott fel teljesen.

Novák Katalin ismertette, hogy külföldi útjain is Magyarország képviselete a feladata, álláspontjának megfogalmazásakor Magyarország nevében beszél. Mint mondta: a külpolitika elsődleges alakítója ugyan a kormányzat, de a legmagasabb szinten ő képviselheti az országot, ezért a megfelelő információk birtokában kíván leülni a tárgyalóasztalhoz. Amikor a magyar miniszterelnökkel beszél, természetesen külpolitikáról is szó esik. Elárulta: Orbán Viktor miniszterelnökkel hetente szoktak találkozni, nagyjából egy órára. Mint mondta, lehetősége van kritikát megfogalmazni a kormánnyal szemben, de nem érezte még szükségét, és nem is abban látja a fő feladatát. Kiemelte, hogy számára mindig az alaptörvény a meghatározó, államfőként pedig a kormánytól független szereplőnek tekinti magát.