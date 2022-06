Orbán Viktor: Magyarországon nincs és nem is lesz megszorítás

– Ezekről a hazugságokról, amiket most közölt, arról a magyar emberek elmondták a véleményüket – közölte Tordai Bencével a miniszterelnök. A Párbeszéd politikusa azonnali kérdésében arról beszélt, hogy megszorításokat vezetne be a kormány, aminek véleménye szerint az emberek fizetik meg az árát. Orbán Viktor jelezte, hogy a következő négy évben is azt fogják folytatni, amit eddig, vagyis, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

– Azt fogják tőlünk kapni, amit önök is adnak nekünk

– folytatta.

Mint mondta, Magyarországon nincs és nem is lesz megszorítás, hazánk pedig képes arra, hogy a háborús infláció ellenére is megvédje a családtámogatásokat, a nyugdíjakat, valamint a munkahelyeket. A kormányfő jelezte, hogy megszorításokra 2002 és 2010, valamint 1994 és 1998 között volt példa.

– Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a családok boldogulhassanak, és az az idő soha ne térhessen vissza Magyarországra, amikor önök kormányoztak

– jelentette ki a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Illyés Tibor)