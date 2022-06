Orbán Viktor: Megvédjük a családtámogatásokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést

Kálmán Olga (DK) az azonnali kérdések órájában arról beszélt, hogy egy vasárnapi ebéd költségei elrettentően drágák lettek. – Az elszabaduló élelmiszerárak maguk alá temetik a családokat a csapnivaló kormányzás miatt – hangoztatta Kálmán, aki az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését sürgette.

Orbán Viktor válaszában kitért arra, hogy az egykori újságírónő már kérdezte őt korábban, emlékei szerint akkor jobban. A miniszterelnök hangsúlyozta: Európát egy háborús infláció sújtja, aki közelebb van a háborús zónához, ott az infláció is magasabb.– Eddig bevezettük az ársapkákat, ha áfát csökkentünk, akkor azt a kereskedők teszik el. Ezért helyes az ársapkák politikája, fenn kell tartani a rezsicsökkentést, a kamatokat be kell korlátozni, és az üzemanyagok ársapkáját – mondta a kormányfő. Közölte azt is, hogy amikor a kormány megalakult, akkor már javában dúlt a háború.– Ekkor négy dolgot vállaltunk: megvédjük a családtámogatásokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést – mondta Orbán Viktor. Megjegyezte: a hétvégén az emberek világosan elmondták a véleményüket, a fideszes jelöltek 66, míg a baloldal 28 százalékot kapott.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Kovács Attila)