Pszichológusok is segítik az ELTE hallgatóit

A felsőoktatásba jelentkezők a Felvi.hu oldal e-felvételi menüpontjában ellenőrizhetik adataikat, pótolhatják az esetleg még hiányzó dokumentumaikat, illetve a július 7-i határidőig egy alkalommal megváltoztathatják a jelentkezési sorrendjüket – hívja fel a figyelmet az Oktatási Hivatal. Hozzáteszik: a felvételizők nyomon követhetik azt is, hogy az egyes jelentkezési helyeiken – a pillanatnyilag rendelkezésre álló, igazolt eredmények alapján – éppen hány pontjuk van.

A már végleges adatok alapján idén hazánkban valamivel több mint 99 ezren jelentkeztek valamilyen egyetemre vagy főiskolára. A legnépszerűbb felsőoktatási intézmény továbbra is az Eötvös Loránd Tudományegyetem: a jelentkezők csaknem 16 százaléka (15 610 diák) az ELTE-t jelölte meg első helyen. Ez hétszázalékos növekedést jelent az előző évihez képest, és az intézmény csaknem négy évszázados történetében is rekordnak számít.A budapesti és szombathelyi campusokkal működő ELTE nemcsak bővülő kurzuskínálata és elismert oktatói miatt vonzó a fiatalok számára – derül ki az intézmény tájékoztatásából. Arra is emlékeztetnek: az egyetemnek a járványidőszakban gyors ütemben kellett átállnia az online oktatásra, ami mind a hallgatók, mind az oktatók számára komoly kihívást jelentett. A patinás egyetem aztán a szükségből erényt kovácsolva a pandémiás időszakban szerzett tapasztalatokat, az akkor kialakított módszertanokat beépítette az oktatás rendjébe. Az intézményi szabályzat ma már lehetővé teszi az online és hibrid oktatási formák alkalmazását akár a járványidőszakon kívül is. Számos karon pedig olyan technikai felszereltségű előadótermeket alakítottak ki, amelyeknek köszönhetően a hallgatók egy része online formában vehet részt az órákon anélkül, hogy bármilyen hátrányt szenvedne a jelenléti oktatást választó diákokhoz képest. Az online vizsgákat a Gazdaságtudományi Kar 2021 novemberében átadott vizsgaközpontja is segíti, itt a speciális műszaki eszközöknek és működési koncepciónak köszönhetően egyszerre kétszázan vizsgázhatnak modern, szabályozott és ellenőrzött körülmények között.

Az egyetem az oktatók számára is rendszeresen tart – főleg az online oktatással kapcsolatos – módszertani továbbképzéseket. Az oktatói képzések szervezése igen rugalmas, megtalálhatók közöttük az akár egy félórás kávészünetben elvégezhető miniképzések vagy a saját időbeosztáshoz igazítható kurzusok is, emellett hírlevélben is rendszeresen tájékoztatják az oktatókat az aktuális módszertani eredményeket tartalmazó publikációkról hazai és nemzetközi vonatkozásban is.

Az ELTE-n a járványidőszakban és azon túl pszichológiai segítséget is kérhetnek az egyetemisták a Pedagó­giai és Pszichológiai Kar (PPK) életvezetési tanácsadó szolgálatától. A hallgatók tanácsokat kaphatnak a felnőtté válás nehézségeivel, a családról való leválással, az önállósodással, a tanulással, a vizsgák miatti szorongással, a ­stres­sz­­­kezelési nehézségekkel, a pálya- és karrierválasztással kapcsolatos kérdésekben is, de a tanácsadó munkatársait beilleszkedési nehézségekkel, önértékelési zavarokkal, sőt akár párkapcsolati problémákkal is megkereshetik az egyetem hallgatói. A külföldről érkezett egyetemisták mindezeken felül az országváltásból adódó kulturális nehézségek leküzdésében kaphatnak támogatást.

Borítókép: Idén összesen 99 ezren szeretnének bejutni valamelyik hazai egyetemre vagy főiskolára (Fotó: Kurucz Árpád)