Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a helyes úton jár

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál (KNBSZ) tartott rendezvényen arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban megváltozott világban még fontosabbá vált a katonadiplomácia. Kijelentette: a következő időszakban ő maga is aktív katonadiplomáciai tevékenységet fog folytatni. Kedden Berlinbe utazik, ahol kétoldalú tárgyalást folytat a német–magyar védelmi együttműködésről, majd Madridba megy a NATO-csúcsra – közölte az MTI.

A miniszter szerint azzal, hogy a szomszédos Ukrajnában háború tört ki, nemcsak a katonai, hanem a gazdasági, kulturális, diplomáciai viszonyok is lényegesen átalakultak. Leszögezte: Magyarország – ahogy a legnagyobb védelmi szövetség, a NATO is – „a béke pártján áll”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf fontosnak nevezte, hogy Magyarország elkötelezett és elismert tagja a NATO-nak. Mint írják, a honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek azért, hogy Magyarország ebből a háborúból kimaradjon. Kiemelte azt is, hogy a háború közvetett következményeit is kezelni tudják, mint az energiaválság és a háborús infláció. Ezért is döntött a kormány egy extraprofitadó bevezetéséről, amelyből a honvédelmi alap is részesül.