Több helyen záporok és zivatarok szakíthatják meg a kánikulát

Napos idő várható, fátyol- és gomolyfelhőkkel, a Dunántúlon néhány záporral, zivatarral. A délkeleti szél nagy területen megélénkül, nyugaton néhol megerősödik – írja a Met.hu. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között valószínű, késő estére 24 és 30 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: Met.hu

A legtöbb helyen derült idő lesz a jellemző, ugyanakkor a Dunántúlon néhol erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre és záporra, zivatarra lehet számítani. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 16 és 25 fok között alakul, a vízpartokon és a városokban lesz melegebb idő.

Orvosmeteorológia

Folytatódik a hőség – írja a Köpönyeg. A kánikula okozhat egészségügyi problémákat. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív- és érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív- és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, a vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV-sugárzás, valamint a hőguta, a kiszáradás és a leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni, és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást. A meleg időben a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is ügyeljünk.

