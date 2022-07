A baloldal képtelen az ország érdekeit nézni

Vajda Zoltán (MSZP) napirend előtt arról beszélt, hogy a közelmúltban a kormány tagjai igazat mondtak. – Varga Judit igazságügyi miniszter elismerte, hogy megszorítást tartalmaz a jövő évi költségvetés, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter azt mondta, nem a gyermekvédelmi törvénnyel, hanem a burjánzó korrupcióval van baja az uniónak, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pedig recessziót emlegetett – mondta. Vajda szerint az is kiderült, hogy Varga Mihály miatt nincs lehetőség béremelésekre, ezért azt tanácsolta a kormánypártoknak, győzzék meg a pénzügyminisztert és még a parlament nyári szünete előtt tárgyaljanak a pedagógusok, az ápolók és a köztisztviselők béremeléséről. Az MSZP-s politikus sürgette, hogy a kormány vessen véget az unióval folytatott háborúnak, lépjen be az Európai Ügyészségbe, fogadja el a globális minimumadót, vezesse be az eurót, növelje a jóléti kiadásokat. Szerinte új 2023-as költségvetési törvényjavaslattal lehetne segíteni az ország helyzetén.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában elmondta, az egészségügyre a mostani kormány az utolsó baloldali kormányzati évhez képest 1470 milliárd forinttal, oktatásra pedig 933 milliárd forinttal költ többet. Dömötör Csaba hozzátette: a kormány folyamatosan nagy hangsúlyt helyezett a béremelésekre, a nettó reálbérek 2010 óta 70 százalékkal nőttek. Az államtitkár összevetette a baloldal és a jobboldali kormány válságkezelését. Szerinte a baloldal eltörölné a rezsicsökkentést, emelné az adókat, megszorításokat vezetne be, továbbá nyíltan lobbizik azért, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat.

– Emlékszünk arra, hogyan indítottak nyílt kampányt azért, hogy ezeket ne kapjuk meg. Cseh Katalin azt mondta, hogy a problémás kormányoktól meg kell vonni a pénzosztás jogát. Azért a családi vállalkozásuk gondolom továbbra is tárt karokkal várja a milliárdokat. Egy egységes baloldali kampánynyilatkozatban pár héttel ezelőtt pedig azt mondták, hogy ha a Fidesz győz, akkor majd nem jönnek az uniós pénzek. Tehát maguk is nagyon jól tudták, hogy ez a bosszú egyik eszköze. Dobrev Klára egyenesen azon örömködött, hogy végre olyan következmény lesz, ami igazán fájni fog Orbánnak. Ennyit a maguk hozzáállásáról – fogalmazott Dömötör Csaba. Hozzátette: a baloldal visszatérő mániája az adóemelés, a jövedelemadó felső kulcsát például 30 százalékra, a társasági adót 19 százalékra növelnék.

– Úgy látszik ezek után, hogy akár kampány van, akár nincs kampány, akár békeidő van, akár háborús helyzet, akár konjunktúra, akár gazdasági nehézségek, van, ami nem változik. Az, hogy a baloldal képtelen az ország érdekeit nézni. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem értették meg az április 3-i választás fő tanulságát – zárta szavait az államtitkár.