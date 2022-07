A baloldal már rég eltörölte volna a rezsicsökkentést, amely minden magyar családot és nyugdíjast véd - kommentálta a Fidesz az ellenzéki pártok új rezsiszabályokkal kapcsolatos nyilatkozatait.

Gyurcsányék már rég eltörölték volna a rezsicsökkentést– fogalmazott a kormánypárt az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Azt írták, az a baloldal beszél most, amelyik már a kezdetek óta ellenezte a rezsicsökkentést és azóta is az eltörlését követeli. A baloldal a háború és az energiaválság közepette is arról beszél, hogy a rezsicsökkentés "hülyeség", hagyni kellene, hogy az egekbe emelkedő piaci árat fizessék az emberek.

Mint írják: a most bejelentett új rezsiszabályokkal is minden magyar családot, minden magyar nyugdíjast véd a rezsicsökkentés. Egy átlagos fogyasztású család ezután is a valós piaci ár hetedéért kapja meg az áramot és a valós piaci ár tizedéért a gázt – hívták fel a figyelmet.

Kiemelték: a rezsicsökkentés fenntartásának köszönhetően egy átlagfogyasztású család ezután is havi 181 ezer forintot, éves szinten 2 millió 175 ezer forintot spórol meg.

A Fidesz hangsúlyozta: a rezsicsökkentés fenntartása Európában egyedülálló intézkedés.

Borítókép: Rezsi csökkentés (Fotó: Bach Máté)